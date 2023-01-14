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沒有告別的離別（四）

顧艷

威廉斯堡旅遊回來，黃秀芝發現自己的情緒不再低落，也不再嗜睡煩躁，就停吃了維生素D。身邊有個男朋友陪伴，日子過得飛快，轉眼他們戀愛已半年多時間。近些日子，學校不再上網課，黃秀芝心裡滿滿的都是男朋友李明。每次母親來視頻，她就格外討厭。

漸漸的，與父母通視頻成了她的一種負擔。某天，她終於忍不住對母親說：「老媽，我的畢業論文太難寫了，需要大把時間查資料，我們一個月通一次視頻吧？」

母親說：「隨便你，你忙就別通視頻了，發微信也可以。」

「好吧，你有事就說在微信語音上。」

「好的、好的，我知道了。」母親說著，擱斷了視頻通話，讓黃秀芝來不及告訴她，自己有男朋友了。不過不說也好，母親看不上郊區人，別說南京郊區了，就是在上海的郊區人，都被她視作鄉下人。

聖誕節前，黃秀芝約李明去了華盛頓最古老、最大的私人博物館──科克倫美術館。那是一座十九世紀建築，龐大、宏偉、古色古香。綠色的弧形屋頂渲染著藝術氣氛，張貼在外牆上的幾幅大型宣傳畫廣告，頗具張力。他們一個個展廳看過去，那些涵蓋了古典藝術、現當代藝術，特別是當代美國知名的、先鋒藝術家的繪畫作品，既前衛又想像奇特。

在某個展廳裡，他們還看見了一幅毛澤東的繪畫，畫得逼真、傳神。底板用了黑色和紫色，中山裝是灰紫色，胸前有許多荊棘叢生的雜草。

李明說：「賞讀這幅畫，不同的人有不同的理解。」

黃秀芝覺得它就像一個淵遠流長的故事展現在你眼前，讓你浮想聯翩。（四）

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