徐至宏／圖

晚飯後，他們把剩菜倒進垃圾桶，然後把碗盤洗乾淨。在以往他們是不會浪費任何飯菜，總留著次日吃。今天已經做得比以往的分量少，但怎麼也吃不完，只喝完昨天剩下的小半瓶紅酒。

「真是好酒！」他喝完最後一口，舔舔唇，品嘗著殘存的醇香。

去年他八十生日，女兒送他兩瓶昂貴的名酒，一瓶當天喝了，這瓶一直留著等特殊日子開瓶。酒櫃裡還擺著好幾瓶他喜愛的酒，但是他想必須把女兒送的這瓶喝了。

他們把廚房清理乾淨後，又去每個房間走一趟，房間裡的東西還是不少。女兒和兒子每次回來，總免不了要說他們一次：「留這些東西做什麼？家裡要成垃圾場了。」住了四十多年的房子，裡面有四代人的足跡和記憶。每樣物件都有存在的的意義，實在丟不下手。

這幾個星期，他們已經送走了不少有點價值的東西，像是那幾樣精巧的水晶動物，送給了為他們送信多年的郵差；在畫廊買來的一幅畫，送給了隔壁熱心的鄰居；很多好的衣物都捐給了慈善機構。

兒孫們的舊物，像手繪的卡片、學校的獎狀、比賽獎杯等，就等著讓他們自己取捨。至於好多總以為日後有用的空瓶空罐，想必是終結於回收站。

仔仔細細檢查一遍，家裡算是收拾整齊了，明天一定會有不少不相干的人在這屋裡走動，總要給別人留個好印象。

換上昨天挑好的衣服，兩人對著鏡子看了看。同色調的衣服很像情侶裝，只是他最近瘦了不少，衣服顯得有些鬆垮。

一個多月前，他們在兒子和女兒家各住了一星期，細心的女兒注意到他的體重變化，問他有沒有定時去做健康檢查，又擔心他是否太過勞累。他笑說是在刻意減肥，不礙事的。

一切打理妥當，關好門窗，他們出門看海去。

開車來到離家不遠的海邊公園。秋初，白日漸短，七點不到，海灣的盡頭只剩一抹殘霞無力攀著海水，不肯痛快落下。

這是他們常來的公園，尤其是夏天，孩子們都喜歡來這玩水。潮來汐往，孩子們的足印逐漸增大，終於遠離。後來加入了新生代的小小足印，又開啟了另一個生命周期。

停車場只有零零落落幾部車，他想等天黑後，這片沙灘就會完全屬於他們兩人。

他們刻意走到一個偏僻角落，在柔軟的沙灘上鋪上一張毯子。這張毯子也是舊物，存留著四代的身影。她記得有一次孫兒在上面不小心打翻了番茄醬，兒子說：「丟了吧！我再買張新的。」她堅持清洗，洗了好久才洗乾凈。

她不自覺撫摸著毯子，好多事情都逐漸在她腦海模糊褪色，但那次全家野餐的畫面，卻清楚地呈現眼前。

他們喜歡海，浩瀚無垠的海水，能開闊他們的心胸，也能安定他們心魂，能激揚他們的志氣，更能沖散他們的煩憂。從年輕開始，只要有機會，他們就去看海，後來也如願把家安置在離海不遠的城市，一住也就住了四十多年。

退休 之後，他們最喜愛坐郵輪 旅遊。有次看新聞報導說，有些人賣掉房子，以郵輪為家，既不用打掃房子，也不須做飯洗碗。他們頗為心動，認為那是個很理想的退休生活。但是兩年前在南歐旅遊發生那事件後，他們知道那只是一個無法實現的空想。

那天他在浴室洗澡，她坐在陽台看海。等他洗完出來，發現她不在房裡，但她的手機和證卡都在桌上。也許她只是去餐廳吃點心，他想。但是等了一陣子，還不見蹤影，他開始發急，決定去外面找找。

在上下十幾層，能容納近三千人的郵輪找人，也不是件容易的事。他在餐廳和游泳 池等公共區域找了一遍，都沒找到，又想到她也許回到艙房，但沒房卡進去，於是趕緊回去，結果還是不見人影。他自己已經走得氣喘吁吁，想了想只能請服務人員幫忙。（上）