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報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

所有的大海都是相通的（九）

草白

即使窗外陰雨如晦，室內也是光線充盈、暖意盎然。原木色椅凳，厚軟的靠墊，所有扶手上都裹了一層橙色絲絨。綠植點綴在各個角落，就像躲在不經風霜的溫室裡，且長勢喜人。還有酒，牆壁的隔板上排列著來自世界各地的名酒，門多薩地區的紅、白葡萄酒，比利時的精釀啤酒，以及此地頗為罕見由純糧釀造的中國黃酒與白酒。

這個身材高大、衣著華麗的北方女人給人率性豪俠、落拓不羈之感。她端著酒杯，笑容滿面地向我走來，「要不要來一杯？驅驅風寒。」

我心裡一動，但還是果斷地拒絕了。直覺告訴我，這是一個有故事的女人。對於這樣的女人，男人總本能地想要接近，最終卻只能敬而遠之。

凌娜說：「餐廳需要一個臨時雜工。每天工作八個小時，隨白日變長，工作時間也相應增加。薪水以小時計。你看怎麼樣？」

聽我說好，她又繼續往下說：「吃住都可以在餐館裡。二樓有個小房間，可以搬過來住。但有個附帶條件，須打掃營業區之外的衛生，也算是對房費的補償。」聽到這裡，我簡直要歡呼起來。未想到她又說：「我只能雇你兩個月，最多三個月。三個月後，我這裡就不需要任何幫手了。」

後來，我才知道她的這個「溫柔鄉」長年無休，即使在日照時間只有幾個小時的冬天，也堅守崗位。漫漫寒冬裡，觀光客絕跡的日子，餐館裡只剩下她和一個來自東北人稱「藍姨」的女廚師。沒人知道藍姨是誰、以前是做什麼的，自從人們看見她，她便和凌娜在一起了。兩個人的關係，既不像母女，也不像姨甥，既互相監督，又相互扶持。說是生意夥伴也可以，反正一個負責廚房，另一個負責廚房之外的地方。（九）

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