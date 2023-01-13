沒有告別的離別（三）

趙梅英／圖

母親在電話的那頭說：「你在幹什麼，為什麼不開視頻？我和你爸都想看看你。」

「有什麼好看的，我睡覺了呢！」黃秀芝撒慌說。

「好吧，你自己管好自己，吃好一點，開車注意安全吧！」母親說著就擱下了語音電話。黃秀芝喘了一口氣，心想第一次與李明的二人世界，不想受任何人干涉。但李明不領情地說：「為什麼要對你媽媽撒謊？」

「不就是為了我們在一起，免得老媽囉嗦嘛！」

「你也真是的，那是你媽媽關心你，你別身在福中不知福。」

李明毫不客氣的話，有些刺痛了黃秀芝的自尊，但又覺得他說得沒錯。的確，自己從來沒把父母放在首要位置。於是她歉意地說：「好吧，與君一席談，勝讀十年書，算我服了你。」

李明聽黃秀芝這麼說，自然身心愉悅。兩個人聊著、聊著，不知什麼時候已經擁抱在一起了。夜是那麼安靜，湖裡的魚兒偶爾發出叮咚的水聲，彷彿是悅耳動聽的音樂。

從湖邊回到賓館，他們各自回了自己的房間。洗漱後，黃秀芝翻來覆去睡不著。她想給李明發微信 ，但又覺得深更半夜的不妥當。正想起來在房間裡走走，忽然聽到微信「嘟」一聲響，原來李明也睡不著，想過來呢！

黃秀芝自然求之不得，但回信時還是假裝說：「都幾點了啊？」

後來兩個人住在一個房間，肌膚之親彷彿有一種催眠作用，不多久他們都進入了夢鄉。

黃秀芝在夢裡，見到了還在美國時的父母。父親在手機上與市府機關的老同事通視頻，聊美國房價、總統選舉、養老院 和朋友圈裡的圖片。最後父親說，他回國也要和老伴住養老院去。

母親在一旁插嘴道：「我才不要住養老院，要住你一個人去住。」

父親朝母親瞪了一眼，說：「走開、走開，別來插嘴。」

母親站到一旁，對黃秀芝道：「今天是黑色星期五吧？我要去買打折的衣服和包，給小姊妹捎回去。」

黃秀芝點點頭，母親就對父親說：「老頭子，我們要去買東西了，你也一起去吧！」

父親最不愛逛商場，這次卻意外同意了。

品牌店裡擠滿了人，各種時髦的名牌包包，打完折才兩三百美元一個，母親一下買了三個。買完還拍照在微信群裡，發給她的小姊妹，得到一片叫好聲。

難得逛一次商場，母親買的幾乎都是女性用品，父親還穿著老土的鬆緊布鞋。黃秀芝給父親選了一雙黑色名牌皮鞋，打完折才九十八美元。但父親還是嫌貴，買回家就藏進了他的旅行箱裡，說逢年過節時再穿。

父母回國後，每次視頻黃秀芝都會問一下父親：新皮鞋穿了沒有？

父親總是說：「穿了啊，大家都說這雙皮鞋漂亮。」

父親的音容笑貌在黃秀芝的夢中清晰可見，那滿頭的白髮、眼角的皺紋，還有臉上的老人斑，以及沙啞的聲音。黃秀芝在夢中又一次聽見父親說「穿了啊……」時，忽然身體從床上彈起來又落下去，彷彿墜入了深山谷底。

她醒了，揉揉眼睛，看見身旁的李明還在睡夢中，忽然有一種想告訴父母，她有男朋友的感覺。畢竟父母為她的對象操碎了心，害怕她一個人在美國孤苦伶仃，沒有人照應。

3

與李明在威廉斯堡吃了火鍋、划了遊船、逛了商場，雖然有一些口角和小摩擦，但兩個人還是覺得心情愉快，比孤獨一人有味道多了。兩天的旅遊彷彿像度小蜜月一樣，黃秀芝有一種滿滿的幸福感。但她也擔心自己把握不了李明，到時候落得和他韓國女友一樣的結局。如果這樣，豈不是浪費時間，又耽誤了青春？

說真的，這樣的事情在校園裡為數不少，兩個人好著、好著就分離了。有些是感情問題，有些純粹是畢業後無法在同一座城市找到教職，各奔東西後就離別了。更有的是為了拿綠卡，轉身嫁給美國公民 或娶美國公民為妻。

反正各人懷著不同的目的，真正的愛情已經很難尋覓。黃秀芝不敢多想，覺得把握好每一天才是永遠。然而如何把握，她並不清楚，只能聽天由命了。（三）