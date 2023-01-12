我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

又是秋天（三二）

凌珊

衣服要翻過來洗，少凡說。襪子，內褲都給他翻過來了。少凡貼近她身邊悄聲道：願意給你這樣洗衣服又不嫌棄的，就是真愛你的。汪彤不吱聲，心想又來俗氣的。

老李住得不遠，有時候出來散步就碰到了。剛畢業就找到工作，房子也是新買的。老李家客廳裡，長條桌子上擺滿了大家帶來的食物。這饅頭誰做的？有人嚷道，跟店裡買的似的，做得這麼好。

饅頭的主人出來應道：好嗎？我也就會做饅頭。

女的打扮土氣，妝畫得也俗。可這饅頭實在爭氣，真想不到出自她的手。

隔壁房間傳來小孩「哇」的一聲大哭，然後哭聲漸行漸近，過來一個小男孩。他又打人家了，旁邊孩子給這小孩兒告狀。女的摟過孩子，哄拍著。

她的小孩。雪雁悄聲跟汪彤嘀咕，從來不管，動不動就給人打哭了。不是他打人，就是人家打他，小戰爭犯。

汪彤瞅一眼小孩，這小孩看起來確實有一種未經修理的原始野性，極其慧黠的樣子。旁邊的爸爸也加入過來，說：我們是不管他的，就讓他自由自在地成長。看看到底會怎樣。

天，雪雁又悄聲嘀咕道，這小孩兒哭得在後面呢！

沒多久，隔壁果然又傳來他的哭聲。他把我們的棋子都給抓了。旁邊的小孩接著告狀，還給扔得到處都是。

過節了，美國一年一度盼著的節日就是聖誕節，少凡拉著汪彤逛mall。商店裡人多，他們倆來湊熱鬧，實在是為了感受別人過節。逛到Hudson Belk裡面，少凡說：看看買個什麼禮物吧！

兩個人站在首飾櫃檯前發呆。頭頂喇叭裡的歌聲變調，節奏抑揚，非常入耳，好像聽來聽去就聽到兩個詞：dancing queen。（三二）

聖誕節

上一則

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

下一則

第一次踢足球

延伸閱讀

又是秋天（八）

又是秋天（八）
又是秋天（五）

又是秋天（五）
又是秋天（四）

又是秋天（四）
再傳防疫暴力…湘官員闖入民宅 幼童面前打屋主

再傳防疫暴力…湘官員闖入民宅 幼童面前打屋主

熱門新聞

獨老

2023-01-08 02:00

不知道自己有毛病

2023-01-08 02:01
阮玲玉。（取自維基共享資源）

永遠的微笑

2023-01-08 02:02
位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。（本報資料照片）

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

2023-01-11 06:00
鬧鬼書店內景。（王士躍．圖片提供）

老書店的鬼魂

2023-01-06 02:02
秋菊。（張晶瑜．圖片提供）

曾經想做城裡人

2023-01-09 02:02

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態