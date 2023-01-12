衣服要翻過來洗，少凡說。襪子，內褲都給他翻過來了。少凡貼近她身邊悄聲道：願意給你這樣洗衣服又不嫌棄的，就是真愛你的。汪彤不吱聲，心想又來俗氣的。

老李住得不遠，有時候出來散步就碰到了。剛畢業就找到工作，房子也是新買的。老李家客廳裡，長條桌子上擺滿了大家帶來的食物。這饅頭誰做的？有人嚷道，跟店裡買的似的，做得這麼好。

饅頭的主人出來應道：好嗎？我也就會做饅頭。

女的打扮土氣，妝畫得也俗。可這饅頭實在爭氣，真想不到出自她的手。

隔壁房間傳來小孩「哇」的一聲大哭，然後哭聲漸行漸近，過來一個小男孩。他又打人家了，旁邊孩子給這小孩兒告狀。女的摟過孩子，哄拍著。

她的小孩。雪雁悄聲跟汪彤嘀咕，從來不管，動不動就給人打哭了。不是他打人，就是人家打他，小戰爭犯。

汪彤瞅一眼小孩，這小孩看起來確實有一種未經修理的原始野性，極其慧黠的樣子。旁邊的爸爸也加入過來，說：我們是不管他的，就讓他自由自在地成長。看看到底會怎樣。

天，雪雁又悄聲嘀咕道，這小孩兒哭得在後面呢！

沒多久，隔壁果然又傳來他的哭聲。他把我們的棋子都給抓了。旁邊的小孩接著告狀，還給扔得到處都是。

過節了，美國一年一度盼著的節日就是聖誕節 ，少凡拉著汪彤逛mall。商店裡人多，他們倆來湊熱鬧，實在是為了感受別人過節。逛到Hudson Belk裡面，少凡說：看看買個什麼禮物吧！

兩個人站在首飾櫃檯前發呆。頭頂喇叭裡的歌聲變調，節奏抑揚，非常入耳，好像聽來聽去就聽到兩個詞：dancing queen。（三二）