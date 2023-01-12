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拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

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所有的大海都是相通的（八）

草白

在此之前，我可從來沒有聽他說起過，在烏斯懷亞，還有一個來自中國的女人。我倒想去會會那個叫凌娜的中國女人。

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白晝越來越長，夏天已悄無聲息地來到烏斯懷亞。街道兩邊水泥花壇裡的魯冰花隨風搖曳，似乎有了開花的跡象。碼頭上不斷有郵輪靠岸，遊客和科考隊員正三三兩兩地抵達。街上遊蕩的人逐日增多，紀念品商店一家挨著一家，門廳越開越大，櫥窗裡裝飾著企鵝、海獅等吉祥物。

旅行社門口悄悄貼出「南極遊九千美元」的字條，至少含三種以上語言，當然包括中文。夏天是南極遊的旺季，來烏斯懷亞的中國遊客八成是要去往那裡的。

聖馬丁路是一條石板路，貫穿烏斯懷亞市中心。在那裡，幾乎可以買到一切你想要的東西，卡沙薩酒、馬黛茶、巴西咖啡、祕魯刺繡、阿根廷手工地毯、木刻美洲豹以及任何機場免稅店裡的商品，應有盡有。它的繁華程度不亞於首都布宜諾斯艾利斯的任何一條商業街。在這個空氣清冷、白雪皚皚的地方，這條街上卻店鋪林立、燈火通明，儼然購物者的天堂。

中國女人凌娜開的中餐廳「隱」，就在這條聖馬丁路上。那個繁體的「隱」字刻在一塊方形木頭上，很小、很秀氣。兩個圓形花壇位列店門左右，種著含苞欲放的金斯花，色澤微紅或微粉，有點像國內的牡丹花。我認識這種花，民宿的後花園裡也有。據說，這是烏斯懷亞花期最長的植物，被當地人譽為愛情的象徵。

凌娜已經等在裡面，一定是小勇和她講過了。

無論外面什麼季節，凌娜的餐廳永遠給人溫暖如春的感覺，這是我的第一印象。餐廳中間裝著一個超大壁爐，火光透過玻璃，映在橙紅色牆壁上，整個空間被一種奇異的暖光照著。（八）

奇異 咖啡 郵輪

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