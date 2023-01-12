我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖行、噴水驅趕街友畫面瘋傳 舊金山知名藝廊老闆挨轟

王思聰驚傳在上海「圍毆路人」被抓 因不滿被拍照

黑社會老賈（一七）

張舒涵

黑小夥已經跑出去幾十米遠，看到此景又折身回來，像隻豹子般往回衝。老賈被兩人拖拽，重心不穩，踉踉蹌蹌就要摔倒。眼看黑小夥已經衝到身邊，老賈擔心自己兩百斤的體重不要把黑小夥砸出個好歹，急忙在空中轉個身，碩大的身軀「咚」的一聲砸在地上，整個肚子都暴露在外。

幾乎與此同時，黑小夥竄在老賈肚子上，掄起拳頭就打。老賈趁勢摟住他，兩個人滾在一起。

老賈身高體大，不費吹灰之力就壓在黑小夥身上，抓住他的胳膊扭在背後。黑小夥臉皮憋成了紫色，瘋了一般手腳舞動，撕咬叫囂。老賈只感覺肚子上一涼，一股溫熱溢出體外，口中全都是腥苦的味道。老賈想要從地上爬起來，雙手顫抖不已，腿好像灌了鉛一樣不聽使喚。

月亮的寒光一閃，老賈看到黑小夥的拳頭上戴著鐵套，鐵套上一根明晃晃的鋼錐，錐尖上滴滴答答流著鮮血。

老賈愣住了，萬萬沒想到對方要玩命。黑小夥臉部扭曲，彷彿地獄裡匍匐前行的惡鬼，眼角流血怒視著老賈。老賈踉蹌著跪在地上，黑小夥用膝蓋頂住他的頭，鋼錐狠狠地扎入。

老賈嘴角噴出血沫，喉嚨深處發出悶哼聲。一旁的黃啟中嚇得臉色蒼白、兩腿篩糠，和程軍抱在一起。

兩人不約而同地大聲喊：「血、血！」

像蛇般蠕動的鮮血反射著陰慘慘的月光，土地上氤氳著一股暗紅的血腥氣，熏得人只欲作嘔。老賈覺得肚子、大腿、胸膛好像火炙般，眼前一黑，癱倒在地上，四肢也抽搐了起來。

從一開始，老賈就沒有做拚命的打算。雖然自我標榜為黑社會，他血脈中還是個循規蹈矩的知識分子。能夠打敗童欣老公和那些來尋釁滋事的混混們，根本原因是對方是求財而非搏命。（一七）

上一則

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

下一則

第一次踢足球

延伸閱讀

世界晚報╱放火、鬥毆、車輾人...世足賽後球迷動亂

世界晚報╱放火、鬥毆、車輾人...世足賽後球迷動亂
跟蹤騷擾、威脅支持民主人士 波士頓中國學生被捕

跟蹤騷擾、威脅支持民主人士 波士頓中國學生被捕
華生校內鮮血灑白紙 評價兩極

華生校內鮮血灑白紙 評價兩極
安以軒老公涉洗錢 被捕後首出庭、成唯一到場被告

安以軒老公涉洗錢 被捕後首出庭、成唯一到場被告

熱門新聞

獨老

2023-01-08 02:00

不知道自己有毛病

2023-01-08 02:01
阮玲玉。（取自維基共享資源）

永遠的微笑

2023-01-08 02:02
位在政治大學側門指南路上的「四川飯館」，是不少政大人會光臨的餐廳。（本報資料照片）

政大四川飯館老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

2023-01-11 06:00
鬧鬼書店內景。（王士躍．圖片提供）

老書店的鬼魂

2023-01-06 02:02
秋菊。（張晶瑜．圖片提供）

曾經想做城裡人

2023-01-09 02:02

超人氣

更多 >
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險

USB盜車紐約蔓延 兩款成目標…警察：買這種鎖最保險
XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態

XBB.1.5變異株傳播力極強 美再延長公衛緊急狀態