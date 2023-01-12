沒有告別的離別（二）

弟弟就這樣失蹤了，不知道他如今在哪裡，也不知道他是否還活著。

黃秀芝聽得一愣一愣的，沒想到這樣殘酷的事情，竟然就發生在她的同學李明家裡。說不清是憐惜，還是別的什麼，原先嘻嘻哈哈的她，一下子變得凝重起來。於是她轉過頭望向李明，發現他的眼角有一顆晶瑩滾圓的淚。

「唉，都是過去的事，別多想了。」黃秀芝勸慰道。

「嗯嗯，不說了。」

「咱們還是說些開心事，晚上我請你吃火鍋吧？」

「好吧！來美國我還沒有吃過火鍋。」

汽車在八十一號高速公路上奔馳，黃秀芝望著窗外空曠的原野浮想聯翩。倘若她有一個弟弟會怎麼樣？當然她是獨生女，從小到大都是父母圍著她轉，是被稱為「小皇帝」的一代人。

李明就不一樣了，除了失蹤的弟弟，他媽媽後來又生了一個妹妹。那個妹妹與黃秀芝同齡，在「獨生子女年代」屬於超生。他媽媽被罰了款，還被開除了大集體單位的工作，但他媽媽無怨無悔。

在黃秀芝的感覺裡，多子女家庭人丁興旺，才是家庭之本。哪像她從小沒有夥伴，孤零零一個人，連表兄妹都沒有。

到達威廉 斯堡後，他們在賓館各自開了一間房，然後就蒙著口罩出去吃火鍋了。那裡有一家中國人開的火鍋店，可以點菜，也可以套餐。黃秀芝覺得套餐省事，況且有兩排擺滿了食材的架子由著自己選，只是有了太多的選擇，竟然恍惚起來。拿什麼、吃什麼、什麼是自己需要的，反倒成了選擇的難題。

2

在一張臨窗的桌子前坐下來後，李明刷手機 ，黃秀芝放下包，去拿菜。琳瑯滿目的菜肴，讓黃秀芝忽然想起十歲生日那天，母親帶她第一次吃火鍋的情景。那時在上海吃火鍋和自助餐，都是新生事物，按套餐付錢。黃秀芝嫌羊肉有腥味，專選鵪鶉蛋。結果吃了幾十個鵪鶉蛋，把肚子吃撐了。

母親說：早知你光吃鵪鶉蛋，又何必來吃火鍋？母親的話，至今讓她記憶猶新。

奇怪的是，二十多年來，她對鵪鶉蛋還是情有獨鍾。此時，她拿起鐵鉗子，微微一笑，夾著一枚蛋又一枚蛋。她想鵪鶉下出如此精美的蛋，可原本一個蛋就是一個生命，給人以口腹，便毫無生命可言了。人就是這樣殘忍。她懷著一絲惆悵，回到餐桌。

桌上的鍋開了，服務員拿過來兩盤肉、兩盤魚，李明像餓狼似的，顧不上說話，在沸騰的鍋子裡，下了兩盤肉、一盤魚。蒸氣伴著葷腥味冉冉上升，看得出李明非常喜歡吃牛羊肉，兩盤肉沒幾分鐘一掃而光。

黃秀芝覺得喜歡吃牛羊肉的男人，有著草原男人的雄性力量，似乎是那種可以依靠的男人。黃秀芝不吃牛羊肉，只吃鵪鶉蛋和蔬菜。她的牛羊肉分額，都被李明吃了去還不夠。兩個人的套餐，估計李明一個人就吃了四份的肉，老闆看見肯定心疼。不過李明吃得開心愉快，就是黃秀芝心裡最大的安慰。都說愛上一個男人，女人就樂意付出，這話不假。

威廉斯堡就這一家火鍋店，儘管是疫情時期，但稍晚一些，餐廳裡擠滿了人，需要排隊拿號在門外等了，幸虧他們來得早。這時候李明已經吃撐，黃秀芝怕胖，雖然吃得文質彬彬，還是把最後一個鵪鶉蛋吃了下去，然後抹抹嘴巴，對服務員說：「結帳。」

走出火鍋店，在夜晚的春風裡，有一種沁人心脾的感覺。他們來到了湖畔，坐在長椅上聊著天。這情景很像黃秀芝出國前，與前男友到杭州遊湖時，坐在西湖邊長椅上的感覺。只是當年的海誓山盟，一經離別就化為烏有。男朋友轉身找了別的女人結婚，兩年後在一次車禍 中喪生。他的妻子據說帶著孩子，嫁到美國洛杉磯了。黃秀芝去年聽到這樣的消息，唏噓不已。

這會兒，她把前男友的故事分享給了李明。李明感慨地說：「人有很多的不確定性，珍惜當下才是珍惜永遠。」

李明的這句話，對黃秀芝來說，彷彿醍醐灌頂，忽然明白了些什麼。這時手機裡的視頻電話來了，毫無疑問是母親。黃秀芝趕緊摁斷了，然後撥過去語音電話。（二）