說到住處，汪彤到少凡這裡住住可以，但是讓她把家當全部搬到他那裡，她又不願意。伍爾芙不是說過了嗎？女人要有一間自己的房子。雪雁說：那，現在就有一間自己的房子了，剩下的就是要有錢，然後就可以寫小說 了。

邵峰則說：女孩子讀那麼高學位幹什麼？不如乾脆找個工作算了，趕緊結婚生孩子最要緊。別到時候老了，生不出來。

少凡聽了，就也拿那誰誰的老婆來說事兒。這誰誰的老婆啊，經驗、身分啥啥沒有，可是一找工作，就給她找到了，因為漂亮啊！老美也是以貌取人的，他嘖嘖稱奇道。

汪彤聽了，就說：好啊，那我就去試試。經驗、身分都是零啊，估計是肯定找不到了。

少凡笑道：找不到才好，你就得嫁我。

說搬就搬，汪彤三下兩除二，就把東西全部搬過蘭亭了。

貓搬家，雪雁說，你那點東西俺們都不用幫忙就搬完了。現在是貓整理。汪彤坐在地毯上整理東西。

邵峰盯著看，然後也貓一樣蹲下來兩眼放光。放光的地方是一本影集。看他翻影集的樣子，像特務翻找材料，眼冒綠光、臉露興奮。嘴裡也沒閒著，我就不信找不到，他說。

找什麼呀，你？汪彤問道。

照片啊。他說，就是那個「愛什麼」的美國人照片。

汪彤氣得哭笑不得，有照片就等著你來翻。

聖誕節 到了，一夥人去老李家開party。老李是科大學生會主席，人緣好，人長得也跟演員一樣。唇紅齒白。

少凡就說：你看他長得好吧，可是他老婆總抱怨他不幹活，說長得好有什麼用，還不如會幹活，讓我唇紅齒白還差不多。

那時候，汪彤正跟著少凡，捧著洗衣簍去樓下洗衣房。（三一）