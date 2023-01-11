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金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

所有的大海都是相通的（七）

草白

他頓了頓，臉上的表情瞬間凝住了。目光裡忽然透露出冷漠和孤立無援的神色，好像那是他所有不幸的根源。

我身體一顫，意識到自己問了一個愚蠢的問題。這難道就是他一直待在這裡的原因？這中間到底發生了什麼？那個女人又身在何地？就在我胡思亂想之際，他忽然衝我笑了笑，語氣輕快地說：「都過去了，提這些做什麼，忘了罷。」他似乎在自言自語。

我點了點頭，沒有吭聲。他不會告訴我那些事，就像我從來不將心底的祕密告訴任何人。

木屋很暖和，比民宿閣樓上的房間還讓人舒服，有種酒後的微醺感。屋裡生了爐子，爐火的微光照在我們臉上，也映在木頭板壁上。儘管外面已經春意盎然，但這個屋裡依然是冬天。我喜歡這種感覺，一個人即使對這個世界不理不睬，也能很好地活下去。

我把那件事情簡單俐落地講了一遍，再悲痛欲絕的事，說起來也不過一兩句話。他沒有表現出任何吃驚的神色，好像這世上再沒有東西能讓他如此。

過了一會兒，他忽然問我：「他現在人在哪裡？」

「嗯？你說的是我外甥嗎？我姊姊說他在外面躲著，也不敢回家，找他要錢的人實在太多。估計躲得了初一，躲不過十五。」

我眼前浮現出外甥白嫩而恍惚的臉，他雙手插袋從樹林裡踱步出來，當看見人時，又習慣性地壓低帽簷將臉遮住。我看了小勇一眼。那一刻，我忽然有點想留下來，起碼等夏天過後再說。

你知道哪裡能找到工作嗎？──我沒想到自己會問這個。

小勇怔了怔，好半天才說了句：「或許，你可以去找找凌娜。」

凌娜？這是我第一次聽他提到這個名字，是一個女人的名字。我期期艾艾地問他：「那個人，也是中國來的嗎？」

小勇點頭，低聲說了個字：「嗯。」（七）

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