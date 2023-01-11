黃啟中剛畢業不久，很把領導的話當回事，吃驚說：「這餞行酒都喝了，乍還能不去？以後書記還能把咱當兄弟？老師的唾沫星子還不把咱淹死！」

程軍嗤之以鼻說：「你以為你遛這麼一圈兒回去，書記就把你當兄弟了？幼稚！再說你幹麼那麼實心眼？咱貓在這兒避會兒風，回去就說巡邏完了，又有誰知道？」

老賈袖著手跟在後面，突然面色一沉說：「舉頭三尺有神明，咱幹的是好事，自然有關老爺護著。區區一隻烏鴉算個屁，就算是閻羅王來哭喪，咱們也不懼他！」

黑暗中烏鴉又是一陣悲鳴，聲音似哭似笑，好像餓鬼嗚咽，讓人渾身汗毛倒立。程軍牙齒不斷顫抖，拉住老賈的胳膊摟進懷裡，顫顫巍巍向前走。

三人慢慢走近操場。操場上明明沒有風，卻有幾個小旋風不斷盤旋，向著人直直飛過來。老賈心中暗叫奇怪，伸手拍走一個小旋風，入手處只覺冰冷無比。程軍隱隱約約看到遠處有黑影閃動，急忙拉著老賈就往別處走。黃啟中眼尖，一眼瞥見沒多想，大聲喊道：

「咦，那是什麼人？站住、站住！」

對面閃過幾個黑影，帶著一大包東西往外跑。老賈幾個大跨步追上黑影，對方是三個身材矮小的村民，其中一個正是上午指揮眾人的黑小夥。黑小夥看到了老賈，兩隻眸子裡精光暴射，舉起手指著老賈，做了個槍斃的動作。

老賈比他高出了將近一倍，心中絲毫不懼，大踏步追過去。左右兩個村民眼看逃不脫，推開黑小夥讓他先跑，兩人像猴子一般，撲到老賈的腿上死死拽住。

老賈破口大罵，掄開兩條腿想甩開村民。村民被摔得七葷八素，就是死死不鬆手。程軍和黃啟中看老賈已經制服了對方，急忙跑來援助。（一六）