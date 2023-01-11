沒有告別的離別（一）

趙梅英／圖

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在杜勒斯機場 ，送父母回上海已經是兩年前的事了。黃秀芝後悔父母在時沒好好陪伴他們，一家三口難得在美國團聚，她卻忙著查資料、寫論文，讓父母在家裡寂寞得無事可做，幹起了開墾荒地種蔬菜的活兒。知識分子的他們，在美國變成了一對老農夫妻。父親鋤地、整枝，母親播種、灌水，兩塊菜地，一片蔥蘢。黃瓜、茄子、西紅柿，還有辣椒，紛紛開花結果，然而還沒等到瓜落蒂熟，父母的簽證已到期，他們必須回上海去了。

那天黃秀芝開車送父母去機場，父親沉默不語，用手機拍車窗外的風景；母親喋喋不休，關照黃秀芝別忘了採摘果實，吃不完可以分送老師、同學。接著母親抱怨美國沒意思，簡直和鄉下農村一樣，想買點東西，非得開車出去，沒有車寸步難行，說以後再不來了。

母親的抱怨，讓坐在她身旁的父親忍不住說：「都住半年了，有啥好抱怨，入鄉隨俗才是重要的。」後來父母倆，你一句、我一句抬槓，讓黃秀芝不知所措。幸好機場只允許送到安檢口，他們這才停止了爭論。

母親對她說：「回去開車注意安全。冰箱裡有我給你做的爽口泡菜。」父親沒說話，只是默默地望著她，舉起右手與她揮別。

黃秀芝想說些什麼，但最終啥也沒說，只與父母揮手到看不見他們的影子。

父母回去不到半年，全球大流行的新冠病毒就來了。因為疫情 ，大家停課、停工回到家裡，只能隔著網路，把新冠病毒拒於千里之外。黃秀芝和萬里之外的父母，每周兩次聚在一個小小的視頻裡，雖然沒有了面對面的眼神和溫度，也聞不到父母身上的氣味，但開始時感覺還是不錯。

只是時間一長，加上自己寫論文的難度，每周兩次的視頻就讓黃秀芝膩煩透了。當然也有父親很少說話、母親的嘮叨沒完沒了的原因。

疫情期間，本來就孤獨鬱悶，心情時好時壞。為了不想每次聽母親千篇一律的話題，黃秀芝推說自己每天上網課，眼睛累得慌，視線越來越差，建議半月一次視頻。沒想到母親毫不猶豫地同意了，還再三關照她少看微信 、少上網。

一個人宅在家裡上網課，尤其到了初春，黃秀芝發現自己的情緒十分抑鬱。嗜睡、煩躁、情緒低落，甚至到了不得不吃些藥的程度。有天同學李明推薦她吃些維生素D，還說多出去曬曬太陽就好了。

這時正好「禁足令」已解除，人們紛紛出去旅遊。黃秀芝也想出去走走，散散心，但去哪裡舉棋不定。某日午後，她去圖書館查資料，路上又遇見了李明，兩個人就聊了起來。

李明是比她高兩屆的博士生，七○後，來自南京郊區。因為都是江南人，聊起天來就有著不少共同語言。前些日子，黃秀芝知道李明與韓國女朋友一拍兩散了，究竟為了什麼分手不清楚。不過這消息之於她，絕對是開心的。於是她對李明說：「天氣真好啊，好久沒出去走走了。」

「那就一起出去走走，宅家這麼長時間，我也悶得慌。」

「真的，去哪裡？」

「威廉斯堡吧！」李明脫口而出。

「我沒去過那地方，太好了。」

在這之前，他們的關係已經有些曖昧，只是眉來眼去，沒有直接表達出來。這下有了邀約，也等於擺明了戀人關係。黃秀芝忽然眼睛一亮，覺得什麼都是美好的，陽光格外燦爛。

第二天一早，他們帶著一些必需的生活用品出發了。李明開車，黃秀芝坐在副駕駛座位上。兩個人一路天南海北地閒聊，路上看到的羊啊、牛啊、雲朵啊，都是聊天的話題。然而聊著、聊著，就聊到了一些悲慘境況。李明說起小時候，就說到了刻在他心裡的悲劇──弟弟。

那是一個下雪的傍晚，爸爸還沒有下班，媽媽在廚房做菜，他和弟弟在門口堆雪人。一會兒，他進屋拿胡蘿蔔出來，準備做雪人的鼻子時，發現弟弟不見了。

弟弟只有四歲，媽媽報了警，全家人滿世界尋找，找了二十多年，也沒有音訊。（一）