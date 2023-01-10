所有的大海都是相通的（六）

那條路──通的可是汎美公路，那是全世界最長的公路呢！沿著那路一直走，都能走到美國的阿拉斯加，想不到吧？小勇笑著說。

眼前這個年輕男人很像電影 裡的逃亡者，但沒有逃亡者的狼狽和慌張，他居然在這個被稱為世界盡頭的村子裡，找到棲身之所。他搭在空地上的小木屋，連窗戶也是用松木做的，白天打開、夜裡關上，就像一個機關。窗前木桌上，除了茶杯、蠟燭、巧克力和書籍，居然還有一盆綠植，莖枝纖細，葉片的形狀頗像柳樹的葉子。

「這是什麼？」我大為詫異，沒有哪個流浪者會精心培育一朵花。

「是勿忘我。」他淡淡地說，「這種子是我從國內帶來的，混在咖啡 豆裡，沒想到還能存活。但這裡太冷了，光照時間短，一直開不出花來。」

我仔細打量那莖枝纖弱的綠植，想起傳說中那生長在高海拔地帶，石壁和岩縫中的雪蓮花。我並沒有親眼見過雪蓮花，但總在某些特殊時刻想起它，就像想起一樣從不存在，卻讓人感動至深的東西。

一張年輕女人的半身照混在一堆雜物裡，它比一般尺寸要小，可能剛從某冊書頁裡掉出來。女人穿著粉綠色上衣，齊耳短髮，略略彎著腦袋，很像青春偶像劇裡的女明星。我眼前像是閃過一道白光。

「這個人是你女朋友？還是……老婆？」我聽見自己的聲音在木屋裡響起，帶著輕微的顫音。

「呃，」一開始，他支吾著沒有直接回答我的問題，似乎這很難啟齒，「她是我生命中最重要的女人，陪我度過很多美好的時光……可，那是很久以前的事了。」（六）