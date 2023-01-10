這個命令一宣布，台下頓時安靜了許多，老師們面面相覷，不發一言。對於老賈領著大家手挽手唱〈國際歌〉死扛村民的義舉，很多老師冷靜下來後，都捏了一把冷汗，認為實在魯莽。

台下先是安靜了一會兒，慢慢出現了乾笑聲，慢慢又出現了調侃之聲。女老師們說晚上不敢出門，自己都需要人保護，怎麼有能耐去保護校園？男老師們則說知識分子沒力氣，學校天天讓人發論文，寫得身體發虛，屁股長瘡，怎麼能打得過那些出慣蠻力的村民？書記臉色鐵青，終於狠狠衝大家罵了一句粗話：

「什麼他媽的以院為家，關鍵時刻都是扯淡！你們誰都別攔著，我上！」

台下安靜下來，書記狠狠脫下西服甩在台上，抓起盾牌就往外走。這時候在角落裡默不作聲的老賈站起身，拍拍腿走到前台，拿了一塊盾牌說：

「學生上學是大事，老師不管學生，還叫什麼老師，我去巡邏！」

老賈伸手拎起來幾個年輕男老師，老師們不情不願地跟在老賈後面。書記眼圈紅了，感激地拍拍他們的肩膀說：「兄弟們，患難見真情，交往多了你們就知道，我別的好處沒有，有恩必報四個字還能做得到！」

晚上一行人去巡邏，路燈都被村民們用彈弓打了，校園裡黑漆漆一片，看不清楚路。老賈帶著程軍、黃啟中，三人靜悄悄地默默走著。突然空中有烏鴉的叫聲，一隻落單的烏鴉在空中盤旋著，嗚嗚咽咽的聲音悲涼悽慘。程軍不由得打了個寒噤，餞行酒都變成冷汗，停住腳步猶豫說：

「我這人雖然不迷信，可出門總要討個吉利，這烏鴉不是個好兆頭，要不咱別去了！」（一五）