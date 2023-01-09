特別是那一天汪彤找剪刀，打開抽屜看到鏡框，翻過來竟然是一張大美人照片。汪彤盯著發愣，這又是哪位，她可是從來沒見過。

少凡見了，一把奪過來，二話不說又扣著放回原處，說：老早以前認識的一個上海女孩，早沒聯繫了。又怕她不放心似地說：你沒來之前，都是放桌子上的。

而少凡這廂，則覺得別看自己女人緣不錯，在汪彤面前，絕對算得上白紙一張。他自己如此，當然有理由要求對方如此。世界是一個等待你成熟的果園，那首詩裡不是這樣說過的嗎？他從戴紅領巾的時候想到戴領帶，然後要他轉向從此不這樣想了，那不是像老黃瓜刷綠漆，再刷也綠不了。

讓他相信自己的老婆不是處女，簡直就像美女當前，一切如詩如畫。突然美女捂胸咳嗽，聲音轟隆隆，大有肺結核的趨勢，那你還不嚇得只剩下快跑。而且關鍵的關鍵啊，是美女咳嗽加放電，還是老美，這不是要他的老命嗎？老美哪有好的，按他老同學小蔡的話說，老美都是三教九流不入流的。小蔡可是歷盡艱險找遍北美洲，亞非拉美各類人種都試個夠，最後還是回國找了個同胞女孩了事。

他們各自懷著心思。最好笑的是，這些思維流動不在他們兩個彼此間流動，就像北韓 演習核武器，只對著中國和蘇聯，不對著南韓 。這中蘇友好自然是雪雁加邵峰。

汪彤說：你說我從前有沒有男朋友，關他什麼事？那時候根本不認識他。就像他從前有過女朋友，我保證也不嫉妒一樣。在我之前，跟我沒關係。（二九）