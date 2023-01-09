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關閉3年 紐約市地鐵站公廁今首批重開

所有的大海都是相通的（五）

草白

我心安理得地接受一個陌生人的關心，反正她也鬧不明白發生在我身上的事。

出門之前，我逼著自己吃了蘋果、奶酪、麵包和牛奶。背包裡還帶著牛肉乾、巧克力和熱水，以防萬一。我不能病倒在異國他鄉。或許，我應該聽從姊姊的建議回家去，用他們的話說，反正都玩到「世界盡頭」了，還能怎樣？

這是出國後，我第一次走在一條有明確目的的道路上。那裡不是風景區，也非購物點，那裡是土著們生活的地方。現在，我的腳印與那些陌生的腳印疊加、交纏在一起。

目光所及，處處充滿夏天到來的氣息。路兩邊的土坡上，原本稀疏、散漫的綠意此刻變得綿軟、濃郁起來。湖水顯得從未有過的澄澈，讓人疑心它的底下通往大海。只有空氣照樣陰冷而潮濕，吸進肺裡有股微微的刺痛感。

有一剎那，我的腦海裡浮現出故鄉的面容，那裡的河流和山脈與這裡大相逕庭，那裡的風懶洋洋的，那裡的水總是變幻莫測。那裡的一切太遙遠了，眼前的白色卻越來越醒目，逐漸占據了我的視野。我感到雪山在逼近，幾乎撲面而來。或許那個村子就在山腳下，也有可能在山坡上，但地圖上並沒有標明這個。

遇上了岔道，兩條一模一樣的路橫在眼前。憑著本能，我選了其中一條，隨後大跨步往前走去，就像走在家鄉的田埂上。

後來，小勇問我：你怎麼那麼篤定，要是走錯了怎麼辦？

錯了就錯了，大不了往回走就是了。

可你知道，另外那條路通向哪裡嗎？小勇說。

我搖搖頭，反正都是路，總有它要去的地方吧。再說，對我來說，去哪裡不一樣？（五）

牛奶 蘋果

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