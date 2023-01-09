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「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

黑社會老賈（一四）

張舒涵

院長苦苦哀求：「這地是國家撥給我們的，是讓孩子們上大學用的！是為了咱們民族的未來！是為了咱們國家的未來！各位父老，大家讓一讓，讓孩子們進去上課好不好？我代表學院，在這裡給你們鞠躬啦！」

院長深深彎腰鞠躬。村民們看看黑小夥，黑小夥如泥胎石塑般不發一言。村民們也不發一言，繼續縮成一團堵在門口。院長急火攻心，眼前一黑癱在地上。大家急忙衝上前抱住他。院長嘴角流血、面白如紙，拍拍書記的手想要說什麼，卻只有兩行熱淚流下來。

書記點點頭說：「我明白，我都明白！」

老賈擠在人群中間看到院長摔倒，頓時胸中憤懣難平。他袖著手、彎著腰往人群中疾跑了幾步，突然肩膀一頂，村民們猝不及防，「撲通通」地向後跌去，竟然硬生生出現一塊空地來。老賈大手一揮，招呼幾個年輕男老師頂上。老師們同仇敵愾，用血肉之軀擠出一條通道來，學生們紛紛跑向教室。

村民們被撞得灰頭土臉，黑小夥雙眼幾乎要流出血來，死死地瞪著老賈。看到實在沒辦法再圍上，黑小夥打了個呼哨，指揮村民們穩步撤退。

教學秩序恢復了，書記感動得熱淚盈眶，大家更是圍在老賈身邊，不住口地誇讚。書記向領導彙報情況後，召集大家開會，表示相關部門很重視這件事，明天就可以有警察來校園維持秩序。在此期間，領導有兩點重要指示：一是要盡量避免衝突，老師們要做到打不還手、罵不還口；二是維持現狀，絕不能再給村民任何提條件的藉口。

書記思忖再三，決定成立校園巡邏隊，保證今晚沒有村民們來鬧事。（一四）

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