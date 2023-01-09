顏寧儀／圖

溫斯頓看著他桌上莎莉的照片，發現這是他第一次注意到那張照片的背景。身為攝影 師，他從來不如此專注於人而忽視背景。

當他閉上眼睛，讓莎莉自由浮現時，他發現照片成為一個限制，將莎莉和她的世界困在一個畫面中。他把照片倒扣在桌上，繼續閉著眼睛。

「你還在嗎？」莎莉問道。

「在！我在看你。」溫斯頓答。

「你說的不是那張照片吧？」

「不是。」

莎莉笑了，溫斯頓看到了她的笑。

他們不能在電話上說太久。莎莉打電話不容易，而且電話費很貴。但他們雖然說得不多，卻經常說很久。

溫斯頓和莎莉都覺得，他們在一次又一次地見面。

有一天，莎莉注意到，她即使不知道溫斯頓是誰，仍舊喜歡和他在一起。

溫斯頓聽莎莉說，她對溫斯頓的記憶並不需要相貌之後，他就沒有像以前那樣頻繁地看莎莉的照片了。

溫斯頓喜歡閉上眼睛，讓莎莉自己浮現在他的心中。一張又一張的影像，連成一部電影，就像與莎莉共度好時光。

然而，他發現自己在與莎莉的想像中，突然拿著相機在尋找一個完美的鏡頭，不禁大聲笑了出來！

「職業病！」溫斯頓敲敲自己的腦袋說，「神經病！」

當溫斯頓和莎莉終於再次見面時，溫斯頓非常直接地提議：「我想要你，而不是你的照片。」

莎莉也很直接地回答：「你已經擁有了我，你居然不知道。」

兩人一起度過了多年的幸福生活。幸福的生活讓時間過得飛快。

今天，六十歲的溫斯頓帶著數碼相機，正在義大利 為一家時尚雜誌工作。

他在一家露天頂樓餐廳，遇到了斯蒂芬妮。

「我曾經是旅遊記者，但我不幹了。」斯蒂芬妮說。

「怎麼回事？」溫斯頓問。

「大家想要多一點照片、少一點文字，虛有其表、內容空洞的文章。我自己都不覺得有意思的東西，怎麼拿給別人看呢？我對自己的工作越來越沒有熱情，有一天存夠了錢，就提早退休 了。我再也沒有去某個地方拍漂亮照片的衝動，所有漂亮的照片都在心裡。」

「當然。」溫斯頓笑了，他知道，但並不完全同意。

「對你的生意有好處吧？你是攝影師，本來放文字的地方現在都放照片了，多多益善。」

「他們要的可能不是我拍的。」

「你是怎麼走上攝影的？說來聽聽。」

「當我還是個孩子的時候，有些東西對我來說很珍貴，我想抓住它們，卻總也抓不住。摸得到的、摸不到的，都一樣留不下。我想，假如我能每天都看到它們，哪怕只是照片，我會更快樂。」溫斯頓已經四十年沒有對誰提起學攝影的事了，上一次是對莎莉說的。

「有嗎？你有更快樂嗎？」

「有吧！但我很快就意識到，我其實不看這些照片，這些東西也一樣映在我的腦海裡。我並不是因為有了這些照片而快樂。我是在拍照時感覺到離它們如此的近，那種親密感持續了下來，所以很快樂。我並沒有『更』快樂，只是發現了我的快樂。」

「哈！」

「在我買得起自己的相機之前，我在一家照相館當了很長時間的學徒。然後我在一家地理雜誌社找到工作，專拍動物、植物和自然景觀。後來，我參加過一些比賽，獲得了一些獎項，四十年一晃而過。」

「你不要跟我說『時間過得真快』這種話。」

「對我來說，時間不快不慢，就是一種空間而已。」

「對。」

「我只會拍我喜歡的東西，所以我從來沒有想過當記者，因為我認為記者應該客觀紀錄事情。」

「你想得真多。你有足夠的才華選擇工作。我成為一名記者，只是因為我需要養活自己。」

「攝影師怎麼可能完全客觀呢？」

「不可能啊！」

「攝影師展示的是自己的視角，儘管他似乎是在捕捉屬於大家的瞬間。實際上，攝影師是注意到了某個瞬間的樣子，用相機抓住他當時的感知，以照片來證明這個瞬間的存在，並傳遞他的觀點。在某種程度上，攝影師是在創造，不是在紀錄。」

「作家也是。」

「那麼我們都是。」

「我們都是作家，只不過不是每個人都使用文字。」

「我們都是攝影師，只不過不是每個人都使用相機。」

「儘管如此，我仍然認為攝影能夠更直接地觸碰到觀眾。大家看到你的照片，至少看到了一些東西。但他們不看我寫的字，就什麼也看不到。」

「但是當他們閱讀時，他們可以自由地看到他們想要的東西，而照片告訴他們，『我』看到了什麼。」

「哎呀！不用多想啦！沒有兩個人會在同一張照片或同一本書裡，看到一樣的東西。我們只是在自娛自樂的同時謀生而已。」

「我們幸運吧？你又是怎麼開始寫作的？」

「跟你攝影同樣的原因。」斯蒂芬妮笑。

「是嗎？」溫斯頓有點興奮。（中）