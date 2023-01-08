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又是秋天（二八）

凌珊

汪彤笑一笑沒吱聲。邵峰說：是因為那個老美嗎？

汪彤一愣，本能地反問道：什麼老美？

邵峰說：真是司馬昭之心路人皆知了，惟獨你還蒙在鼓裡。少凡說你一直就沒跟那個老美斷過，人家都看到了，還去他的工作單位。

汪彤那一晚上想了好久，認識少凡不多不少總有半年了。半年六個月雖然不可能全面了解一個人，片面還是可以的。憑直覺，汪彤覺得少凡人不錯，做男人本質上的擔當過得去。

比如說，支票本都是放外面的，需要什麼，汪彤可以自己寫支票。雖然汪彤從來沒寫過，但是這種安全感卻是需要的。每周出去買菜，少凡付帳自然義不容辭。可是除了經濟上的安全，汪彤就沒覺得有安全。不安全感說不清道不白，像是她有心事，可以講給雪雁聽，卻不能講給少凡聽。

有一次聊起一篇小說，裡面的女主角自己破壞處女膜，就是因為不想被做為一種交易。這行為雖然過激，但不無可能。

汪彤就說：我相信。

少凡卻說：不可能，我才不相信。那她還要不要嫁人了？

兩個人因而一場大辯論，弄到最後就是汪彤下結論，說中國男人就是老封建、老保守，雞同鴨講，天上海底永遠不可能相通。

其實汪彤老早就覺察出少凡有處女情結，所以從來不在他面前講以前的男友。可是不講不等於沒存在過，又不是長得醜，怎麼可能白紙一張呢？真若是白紙一張，反倒奇怪了，可是這事情從此卻成了汪彤的心病。有口難言，最親密的人不是你最親密的朋友，還有什麼比這更無奈的。（二八）

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