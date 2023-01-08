這時候學校開始了搬遷工作，校領導下了死命令，要求半年之內必須恢復正常的教學秩序。新校區比老校區足足大了十倍不止，大樓寬敞明亮、設施先進，老師們興奮不已。

可剛搬過去不久，教學就出了大樓子。當地的村民們總是來學校鬧事，要求學校補償徵地的費用。原來當初徵用土地時，是以教育 用地的標準來補償村民的。教育用地給的錢少，沒見過世面的村民們開始很滿足，慢慢就開始不平，要求學校按照住宅用地補償。

學校哪兒有錢補償他們，村民們就趁晚上偷偷在操場挖個土坑撒些魚苗，或者栽上幾棵樹，第二天就要求學校賠償魚塘、樹林，此類伎倆層出不窮。一旦學校不滿足條件，村民們就拖家攜口老少上陣，一拖拉機、一拖拉機地來人團團圍住教學樓和食堂，不讓學生上課吃飯。院長拿著大喇叭懇求村民們散去，村民們誰也不肯走。

院長哀求道：「鄉親們，我的父母也是農民。你們的難處我感同身受。但是你們這麼做，這些讀書的孩子們怎麼辦？他們也是農民的孩子啊！」

有個黑黝黝的小夥子一直躲在人群後沉默著，這時候突然站起身說：「你要是能保證我們村裡的孩子都能到這兒上學，那我們現在就走，絕沒二話！」

院長氣得說不出話，喘了好一會兒，才解釋道：「大學是要考的啊，沒有成績怎麼進大學呢？我們只是教學部門，又不是招生 部門。退一萬步說，我答應了你們，對那些努力學習卻上不了大學的學生們，是不是很不公平呢？」

黑小夥一陣冷笑：「你們這麼點錢就占了我們村的地，還和我們說公不公平！」（一三）