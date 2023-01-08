顏寧儀／圖

溫斯頓最開始接觸攝影 ，是在一家照相館當學徒。當時，每個人都必須親自到照相館，才能拍護照照片、身分證照片、家庭照片。

閒暇之餘，溫斯頓會遛達，拍動植物、風景和人的照片。他走遍所有步行距離內的車站、公園、市場，周末時就帶著野營裝備，走得更遠一些，登山、划船。存了一點錢之後，就再去更遠的地方。

過了幾年，溫斯頓在一家雜誌社找到工作，開始了天天在路上的攝影生涯。

年輕的溫斯頓沒想過，是什麼東西在驅使他追求攝影。

他只是著迷於捕捉某物、某人的圖像。他認為那些圖像在特定的時刻是獨一無二的，一旦被捕捉，便可以保存下來。不僅自己可以反覆回味，也可以在其他時間，與其他地方的某人分享。

但照片捕捉到的究竟是什麼？溫斯頓從來沒有真正想過，直到很久以後。

事實上，捕捉一個特定的瞬間是不可能的。無論快門有多快，當它啟動時，捕捉到的瞬間已經過去了。留在底片裡的，跟沖洗出來的照片，也不是一樣的東西。

溫斯頓直到很久很久之後，才意識到這一點。或者說，他一直願意相信自己真的捕捉到了瞬間，因為他願意相信瞬間可以被保存，直到他願意面對事實。

溫斯頓在三十歲時遇到了莎莉，當時他正在為一家旅遊雜誌社工作。

溫斯頓站在某個沙灘上取景，剛剛拍了一張照，腳跟陷進沙裡，身子稍稍傾斜，往後退了一步，差點踩到從他身後走過的莎莉。

「喂！」莎莉尖叫起來，「我本來想說『注意你的腳』，但看你的樣子並不可能注意到什麼腳。」

「真抱歉。」溫斯頓說，「沙子很軟。」

「當然，多謝你指出這一點。」莎莉有點諷刺。

「你還好吧？」

「我沒事啦！我敢說你是個攝影師。」

「你怎麼知道？」

「你的相機很複雜，而且你取景的方式不像一般遊客。你沒有把你的相機對著他們通常會對準的地方。」

「那是什麼地方？」

「自己啊！哈哈哈！」

「哦！這片海令人著迷。我通常不這麼忘神的。我通常會注意自己的腳，不然摔壞相機怎麼辦？」

「踩死人怎麼辦？好了，不用解釋了，老兄，你是美國人嗎？」

「我是美國人。我的名字不叫老兄，我叫溫斯頓。」

「好吧！溫斯頓，你家住西海岸嗎？」

「是的，你怎麼知道？」

「我猜的。我去過很多地方，熟悉了不同的口音。」

「哦！你在哪裡工作？」

「那裡！」莎莉指了指港口的郵輪 。

「原來如此。但我完全猜不出你是哪裡人。」

「無所住。」莎莉被溫斯頓逗樂了，「我父親是美國人，我母親大約是六、七個種族的混血兒吧，她自己也不清楚。」

「哦！美國人就是一個混合體嘛！」

「你說得對。」莎莉覺得溫斯頓並不是太遲鈍。

「你接下來要去哪裡，陌生人？」溫斯頓問。

「我的名字是莎莉，不是陌生人。下一個目的地是希臘群島，完成地中海之後，接下來去亞洲。」

「好長啊！」

「就當我的工作場所一直在四處飄蕩吧！海上辦公。整個行程在舊金山 結束。」

「我家住舊金山，到時候那裡見？」

莎莉只是微笑，但溫斯頓把微笑理解為點頭。

「我會從每個港口給你寄一張明信片。」莎莉說，「上面的照片可能不會像你拍的那麼好。」

「但內容肯定是好的，因為是你寫的。」溫斯頓差點臉紅。

「你怎麼知道我會寫，說不定我就寄沒有字的。」

「那也是你的沉默，也很好。」

「你好傻啊！」莎莉這句話是欣賞的意思。

「我可以打電話給你嗎？」

「還是我打給你吧！容易一點。」

溫斯頓給了莎莉他的電話號碼和地址，兩人禮貌地告別。

「莎莉！」溫斯頓突然喊了一聲，莎莉轉身。

溫斯頓拍下莎莉轉身看他的樣子。這張照片將伴隨他度過未來的三個月，以及接下來的四十年。

莎莉果然沒有食言，從郵輪停靠的每個港口，，都給溫斯頓寄了一張明信片。

莎莉第一次打電話給溫斯頓時，溫斯頓既高興又驚訝，因為他並不確定莎莉喜歡他。

「我想你了。」溫斯頓說。

「真的？你還不怎麼認識我呢！」莎莉依舊喜歡逗溫斯頓。

「那就讓我認識你嘛！我在舊金山等你。」

「我都不記得你長什麼樣子了欸。」

「要不要我給你寄張照片？」

「寄到哪裡？讓鴿子送來啊？」莎莉咯咯笑，「開玩笑的啦！沒有照片，我也看得見你。我很喜歡你在我心中的樣子。」

溫斯頓想知道他在莎莉心中的樣子。

雖然莎莉不記得溫斯頓的長相，但她記得他的聲音，他的頭髮在風中飄動的方式，他的腳陷入沙裡的樣子，他的腳踩在她的腳上的感覺。

「我記得那天的陽光、海洋，以及我們周圍的一切。」莎莉告訴溫斯頓。（上）