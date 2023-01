汪彤就說,學外語就是要敢講,他這樣學得才比人家快呢。少凡因為家裡多了個人,不能像從前那樣,兩個人無所肆忌,所以見到邵峰,就是撲克一樣擺了一張臉。

邵峰又沒辦法,就對汪彤說:你倆都是博士,他怎麼就跟你不一樣呢?整天板個臉,就沒見他笑過。

汪彤就說:人家不是幫你聯繫了學校,還幫你找了獎學金,還要幫你買車,你還要管人家對你笑不笑。邵峰聽了,就點頭樂了。

邵峰說:你看他名字都叫得絕,少凡,簡直就是說,少來煩我。汪彤一聽也樂了,想起當初自己也好奇他名字的怪異。

少凡說:這名字有講究呢,少並非真少也,凡呢,當然也非平凡。敢叫這樣名字的,都是非等閒之輩。就像宋任窮肯定不窮、賈平凹也不是真的平淡凹陷。邵峰聽了,不住地點頭。

汪彤又犯頭疼,周期性的每個月都會來一次,說著話,手按著太陽穴,手按得痠痛,也不解決問題。

邵峰就說:快生個小孩吧,生小孩坐月子,就把這些毛病都坐掉了。沒聽說有句話,女人哪裡有什麼毛病,別人就會建議,趕緊生個小孩吧。汪彤說,就像老美說,Let me have enough plague so that I can get rid of the lines and wrinkles(得場大病,臉上的皺紋都跟著病掉)。

邵峰笑,說:真的,是那麼回事兒。而且小孩長得快,有苗不愁長,你看我家娃兒幾天就長大了,現在都三歲了。

那你這回不是自由了,汪彤道,想生多少生多少。

邵峰說:那是,我跟太太都喜歡小孩,就等她來了多生幾個,生他一個足球 隊。汪彤笑。

邵峰話頭一轉說:你們怎麼不結婚呢?這樣住一起,還不如乾脆結婚算了。(二七)