汪彤就說，學外語就是要敢講，他這樣學得才比人家快呢。少凡因為家裡多了個人，不能像從前那樣，兩個人無所肆忌，所以見到邵峰，就是撲克一樣擺了一張臉。

邵峰又沒辦法，就對汪彤說：你倆都是博士，他怎麼就跟你不一樣呢？整天板個臉，就沒見他笑過。

汪彤就說：人家不是幫你聯繫了學校，還幫你找了獎學金，還要幫你買車，你還要管人家對你笑不笑。邵峰聽了，就點頭樂了。

邵峰說：你看他名字都叫得絕，少凡，簡直就是說，少來煩我。汪彤一聽也樂了，想起當初自己也好奇他名字的怪異。

少凡說：這名字有講究呢，少並非真少也，凡呢，當然也非平凡。敢叫這樣名字的，都是非等閒之輩。就像宋任窮肯定不窮、賈平凹也不是真的平淡凹陷。邵峰聽了，不住地點頭。

汪彤又犯頭疼，周期性的每個月都會來一次，說著話，手按著太陽穴，手按得痠痛，也不解決問題。

邵峰就說：快生個小孩吧，生小孩坐月子，就把這些毛病都坐掉了。沒聽說有句話，女人哪裡有什麼毛病，別人就會建議，趕緊生個小孩吧。汪彤說，就像老美說，Let me have enough plague so that I can get rid of the lines and wrinkles（得場大病，臉上的皺紋都跟著病掉）。

邵峰笑，說：真的，是那麼回事兒。而且小孩長得快，有苗不愁長，你看我家娃兒幾天就長大了，現在都三歲了。

那你這回不是自由了，汪彤道，想生多少生多少。

邵峰說：那是，我跟太太都喜歡小孩，就等她來了多生幾個，生他一個足球 隊。汪彤笑。

邵峰話頭一轉說：你們怎麼不結婚呢？這樣住一起，還不如乾脆結婚算了。（二七）