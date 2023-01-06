再見，誰要跟你再見。汪彤送走了他們，悶悶地往車裡走，一抬頭看到遠處有個人在盯著自己。仔細一看，這不是愛德華嗎？

你怎麼在這裡？汪彤高興地叫道。愛德華指了指不遠處的電腦商店CompUSA，我在這裡打工。他說，進來看看吧。汪彤正好這兩天憋屈得沒地方出，這可有個人說說話，就隨著愛德華進到商店裡。

這電腦店裡簡直就是電腦的海洋啊！各種各樣，應有盡有。愛德華把她帶到一架四八六前說：這個快，還可以玩遊戲。汪彤點擊挖地雷，果然飛速。

愛德華轉身又把一個手提電腦拿到她眼前，看，這是最先進的。汪彤望著這迷你電腦，真小，只比一本書大不了多少。愛德華說了一個什麼名字，汪彤也沒聽懂。

她把玩著膝上電腦，問道：你在這店裡做什麼工作呢？

組裝和維修，愛德華說，我家的電腦都是自己裝的，我也管修理。

那你找工作肯定很容易，汪彤說，現在電腦這麼時髦。

愛德華點頭說：洛麗那面機會多，三角園大公司很多，我準備一畢業就去那邊。現在這裡就是積攢點兒經驗，順便再掙點零花錢。汪彤邊聽邊點頭。

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少凡的大妹夫來了。邵峰個子高得像山峰，走哪裡都顯山顯水。教會裡，還沒說幾句話，旁邊的大姨、大媽就上來了，探頭探腦臉上都是笑：結婚了沒？給你介紹對象？

那多嘴多舌的就說：你們哥倆怎麼長得一點也不像呢？邵峰就得再一次解釋說，俺們不是親兄弟，哥哥他也不姓邵。

回到家，少凡就拉長了臉說：你看他厲害吧，三句英語講不到，就敢上去跟人家老外聊天。真服了他了。（二六）