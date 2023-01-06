我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

又是秋天（二六）

凌珊

再見，誰要跟你再見。汪彤送走了他們，悶悶地往車裡走，一抬頭看到遠處有個人在盯著自己。仔細一看，這不是愛德華嗎？

你怎麼在這裡？汪彤高興地叫道。愛德華指了指不遠處的電腦商店CompUSA，我在這裡打工。他說，進來看看吧。汪彤正好這兩天憋屈得沒地方出，這可有個人說說話，就隨著愛德華進到商店裡。

這電腦店裡簡直就是電腦的海洋啊！各種各樣，應有盡有。愛德華把她帶到一架四八六前說：這個快，還可以玩遊戲。汪彤點擊挖地雷，果然飛速。

愛德華轉身又把一個手提電腦拿到她眼前，看，這是最先進的。汪彤望著這迷你電腦，真小，只比一本書大不了多少。愛德華說了一個什麼名字，汪彤也沒聽懂。

她把玩著膝上電腦，問道：你在這店裡做什麼工作呢？

組裝和維修，愛德華說，我家的電腦都是自己裝的，我也管修理。

那你找工作肯定很容易，汪彤說，現在電腦這麼時髦。

愛德華點頭說：洛麗那面機會多，三角園大公司很多，我準備一畢業就去那邊。現在這裡就是積攢點兒經驗，順便再掙點零花錢。汪彤邊聽邊點頭。

少凡的大妹夫來了。邵峰個子高得像山峰，走哪裡都顯山顯水。教會裡，還沒說幾句話，旁邊的大姨、大媽就上來了，探頭探腦臉上都是笑：結婚了沒？給你介紹對象？

那多嘴多舌的就說：你們哥倆怎麼長得一點也不像呢？邵峰就得再一次解釋說，俺們不是親兄弟，哥哥他也不姓邵。

回到家，少凡就拉長了臉說：你看他厲害吧，三句英語講不到，就敢上去跟人家老外聊天。真服了他了。（二六）

上一則

最年輕的校長陳永森 愛屏東打造生態校園

下一則

換胎壓偵測器

延伸閱讀

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷
又是秋天（二）

又是秋天（二）
聖露西亞總理皮耶訪台 蔡英文國宴接待

聖露西亞總理皮耶訪台 蔡英文國宴接待
新書爆：川普曾狂追黛妃 想共度春宵 遭斷然拒絕

新書爆：川普曾狂追黛妃 想共度春宵 遭斷然拒絕

熱門新聞

澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

2022-12-31 22:49

有個好媳婦

2023-01-02 02:00
烏鴉的禮物：銅幣和鈴噹，還有後院撿到的斷鹿角。（張硯北．圖片提供）

烏鴉的報恩

2023-01-01 02:02

養病

2022-12-30 02:01

旅館驚奇

2023-01-01 02:00
蘇軾「致知縣朝奉尺牘」（又稱「江上帖」）是北宋文豪蘇東坡存世墨蹟當中最晚年的一件作品，素有「絕筆」之稱。(圖:故宮提供)

台北故宮展「江上帖」 蘇東坡生前最後的絕筆書

2023-01-01 20:16

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣
專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深
有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店

有口福了…這10家連鎖牛排館今年都準備大肆展店
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開