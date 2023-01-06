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狂扯自家後腿 共和黨極右派被稱「神學士20人」

回憶軍旅生涯 哈利新書曝「在阿富汗出任務殺死25人」

博士家的柴犬（八）

李東文

「到時候你打算怎樣收費？」安安問。

「象徵性地收一點吧，」劉嘉園說，「我那麼喜歡阿渡。不讓我虧本就好。不收費不行，我們店也要生存的。」

安安覺得劉嘉園圓圓的臉、圓圓的眼鏡、圓圓的眼睛，真的挺可愛，忍不住夾一顆圓圓的牛肉丸送到他碗裡，說：你太瘦了，要多吃牛肉、多運動，我喜歡強壯一點的男人。

劉嘉園一愣之下說：好的，安安，聽你的。說完手不老實了，賤賤地摸一下安安放在桌面上的小手。

昨天安安到寵物店給劉嘉園送巧克力熱飲，隔著門上的玻璃，看到他在裡面給一條哈士奇做手術。門裡面的劉嘉園十分專注，安安在門外站了十多分鐘，他也沒發現。店員告訴安安，這條好動的哈士奇追趕蝴蝶，從二樓的陽台衝下來，摔斷了前腳。

安安表揚劉嘉園，對動物充滿了愛心。每次見到他那麼專注地對待小動物，都挺感動。

劉嘉園說：我跟你說實話吧，安安，我這個人啊，表面上看起來放蕩不羈，其實內心極其溫柔的。今天我想跟你講，除了動物，生活上的我還有別的追求的，比如愛情。

安安愉快地笑了起來，說：你有時候也挺煩人的，人家表揚你一句，你馬上就尾巴翹上天，像小狗一樣。

劉嘉園對動物的這份愛心，源於小時候，爺爺、奶奶對他的教育，對他潛移默化。

爺爺那一代潮汕人，要生很多小孩。爺爺年輕的時候在工廠做事，後來孩子太多，工資不夠花，就跳了出來，開了間牛肉粿條店，起早貪黑地做事。劉嘉園有三個姑媽、一個伯伯，他父親是家裡最小的孩子。因為要照顧這麼多孩子，奶奶沒法到店裡做事，爺爺只好請了店員，又增加了不少成本。（八）

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