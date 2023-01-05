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黑社會老賈（一○）

張舒涵

老賈把頭搖得像是撥浪鼓一樣說：「書記，這搞藝術不是賣雜貨，東西越全越好。版畫我還沒整透徹，乍能再弄上音樂呢？你看我這體型，也不會唱歌啊！」

書記心中一笑，暗想老賈果然不懂政治。這版畫系做得再好，也只能是學院的一個系，再大的功勞也被院長撈了去。但如果藝術系成立起來，卻能和整個藝術學院分庭抗禮，這可就是自己的功勞了！這番話沒法和老賈細說，書記也不想讓老賈完全整明白。

書記背著手走了幾圈，一臉神祕地打開個櫃子。老賈湊過頭去，只見裡面密密麻麻擺滿了各種獎杯。書記隨手拿起一個獎杯說：「這些獎杯含金量高，都是能拿來評職稱、分房子的！老哥你覺得我能拿這麼多獎，是因為什麼？」

老賈客氣一句說：「自然是老弟你的水平高。」

書記「呸」了一口：「我個大老粗，在老哥你面前，提都不要提『水平』兩個字！我能拿獎的原因就一句話：領導賞識！這麼多年我算是明白了一個道理，這先進絕不是埋頭苦幹出來的，而是領導精心培養出來的！」

書記直直地看著老賈的鼻子尖，一字一頓地說：「我把所有的機會全都給你，我就不信你不出成績！」

沒過多久，書記就在會議上宣布成立藝術系，老賈成為藝術系的系主任。大家都知道書記和院長不和，書記早晚會另起爐灶。但萬萬沒想到，書記會捨棄一堆跟屁蟲，轉而找了個黑社會一樣的老賈做親信，大家紛紛讚嘆物以類聚、人以群分。

很快書記幫老賈申報了正教授，又找了個藝術品經紀人捧他。在一次展覽上，老賈的一幅版畫作品被人以百萬高價收購。（一○）

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