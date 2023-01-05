劉嘉園說：「那麼英俊的狗狗，我怎麼能拒絕？」

幾個月前，老爺爺生病，自打「一一○」求救，被救護車送了去醫院。笨笨跟在後面追，大概是到半路跟丟了。之後老爺爺死在醫院，笨笨在到處都是高樓大廈的街道迷路了，不知道牠經歷過些什麼，最後來到了我們寵物店。

「不是說狗很少迷路的嗎？有些狗，你把牠帶到幾百里外，都能找得到回家的路。」

「阿渡可能也回家找過老爺爺的，只是不得其門而入，因為家裡已經沒有了老爺爺。阿渡是一條狗，無法發聲，我們，哪怕做為獸醫的我，無從得知真相。」

「老爺爺的兒子是怎樣找到你們的？他又不知道笨笨在哪裡打的疫苗 。」安安問。

「不是他找到我們的，」劉嘉園說，「他目前還在國外回不來，是鄰居幫的忙。」

劉嘉園印了些傳單貼在各處，不定期在寵物店的主頁和微信 群發布阿渡的消息，幫牠尋親。後來有跟老爺爺住同一社區的人認出了牠，設法幫忙聯繫上了博士。

「博士把阿渡領走了？」安安問。

「還沒有，」劉嘉園說，「我剛才不是說過了嗎？博士這會還在國外。從老爺爺去世到現在，三、四個月了吧，博士都還未能回到國內──他運氣不好，預訂好的航班被融斷了幾次，一再往後推遲回國的時間。老爺爺的後事，是博士的前妻和兒子從深圳過來操辦的。他前妻的學歷也不低，好像是金融碩士，在投行做事。博士在國內沒有什麼親人了，只能厚著臉皮求助於前妻。當然，他的兒子雖然只有十歲，於情於理，也是要幫忙操辦自己爺爺後事的。」

博士通過網路告訴了劉嘉園這些，又委託他繼續照顧阿渡，或者笨笨，等他回到國內，再商量費用的問題。（七）