兩人敞開胸懷，促膝長談。當聽到老賈說要拆了學校的圖書館，書記拍著老賈的腿大笑著說：

「痛快！痛快！此言深得我心，深得我心哪！我還以為學校裡都是姓高的那種陰陽怪氣的太監，沒想到還有老哥您這樣的英雄好漢。要是有個香爐，咱倆今天就能磕頭拜把子！這樣吧，賈老師，您比我年長，我就叫您一聲老哥。我剛來學院缺個體己人，很多工作都打不開局面。俗話說打虎親兄弟，上陣父子兵，我提拔你當個系主任，以後咱哥倆一起闖天下怎麼樣？」

老賈心中一喜，馬上又是一悲，喪氣說：「這麼多系都有主任，難不成把人家擼下來？這種缺德事我不幹！」

書記微微一笑：「我們初來乍到，不易樹敵過多。既然不能擼下來一個主任，那就再成立一個系好了！」

老賈滿面喜色，大叫著跳起來：「成立一個版畫系吧，這是我的老本行。只要給我五年時間，我一定能夠搞成咱們省最出色的系！」

書記背著手走了兩圈，沉吟片刻，連連搖頭說：「版畫系不好，招生 一般、就業 一般，怎麼可能出成績。要我說，咱們成立一個藝術系！」

老賈疑惑問：「咱們不就是藝術學院嗎？乍又成立個藝術系？」

書記大笑說：「我這個藝術系是無所不包，只要學院沒有的藝術種類，都能歸到我這個藝術系裡。國畫油畫、版畫雕塑 、染織服裝、環藝裝潢、鋼琴舞蹈、琵琶古箏，咱們藝術系都要有！」

老賈頓時心涼了，心想隔行如隔山，書記還是不懂專業啊！（九）