還好服務員及時端來了他們的生醃膏蟹和皮皮蝦，讓他們得以抽離悲傷。

劉嘉園是個喜歡說話的人，才吃了兩隻皮皮蝦，就又開始口若懸河。

阿渡的主人是一位老爺爺。說是老爺爺，其實也不算太老，不到七十歲。三年前，老爺爺的妻子得病去世，他兒子正在國外讀博，回來奔喪。怕父親孤單，買了當時才幾個月大的阿渡送他。

這位博士三十多歲了，是離了婚後，才出國讀博的。有個兒子，跟著前妻在另一個城市生活。老爺爺只有一個兒子，兒子回校後，他與阿渡相依為命──其實這樣的情形也不少見。上世紀八、九十年代，獨生子女多，如今單獨生活的老人比比皆是。

據說老爺爺個性開朗，有一大群同齡朋友，退休金 也不低，還交了一位不到六十歲的單身女朋友，時常結伴去短期旅遊，去清遠、潮汕、陽江、台山這些，又舒適、又多美食的景區……老爺爺有輛半新的豐田小汽車。

「阿渡原來叫什麼？」安安問。

「阿渡原來叫笨笨，」劉嘉園說，「博士在電話裡跟我說，笨笨也是他的小名。」

阿渡，或者笨笨，是在劉嘉園他們寵物店打的疫苗 和做的絕育手術 ，平時有啥，也到他們店看病──只不過，這些都發生在劉嘉園頂下這間寵物店之前。最近這一年，笨笨，或者阿渡，沒生過病，也不需要再打疫苗，所以差不多有一年時間沒有來過寵物店了。

劉嘉園和朋友買下寵物店以後，辭退了原來那些老員工──他們太油了，不能用──所以新請的這些員工和劉嘉園本人，沒有一個認識阿渡，或者笨笨的。

「幸虧你沒有拒絕阿渡。」安安說。（六）