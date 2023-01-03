我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

又是秋天（二三）

凌珊

吃過飯，兩人回到少凡的住處。少凡說：給你看樣東西。

汪彤見他臉上的神情肅然，不知道他拿出來的東西會是什麼。少凡拉開抽屜，拿出一張照片，遞給汪彤說：這就是我的心病。

照片上的女孩子美麗異常，也冷艷異常，背景是上海外灘。少凡喃喃道：是個暑假好像，我從成都回來，在車站看到她，拿個大箱子，還有一捆道具還是什麼拎不動。我就上去幫她拎，送到她家。她丈夫在外地工作，然後就跟她那個了。可是不知道怎麼做，從來沒做過，在哪裡都不知道。她就叫囂，笨蛋，連這個都不會。

汪彤一愣，心裡百味交加。

現在看來，就是給她誘姦了。少凡說，一臉惆悵。

汪彤一下子給逗樂了，多少男的可能都屁顛屁顛地排隊等著誘姦呢。不是有個新加坡還是哪兒的女生，叫囂要大戰多少男人。就像《三國》裡的張飛一樣，我張飛在此，誰敢與我大戰三百回合。兩個人說說笑笑間進了臥室，這一次花好月圓按下不表。汪彤至此如同長駐少凡家，自己的寢室反倒成了擺設一樣。

到了晚上汪彤敷臉，黃瓜膠膜，撕下來時好痛。少凡就說：我來幫你弄，不能輕，越輕越疼。少凡看好各處邊角，一用勁就全撕下來了。汪彤窩心，到底是做實驗的能手，手腳麻利得很。

臉做完了，要塗指甲油。少凡也要插手，一筆一畫像畫畫，嘴裡一邊嘟嘟囔囔：真是臭美，還塗紅指甲。汪彤不說什麼，心裡卻是美滋滋的。

這一天，少凡買回來一隻鴨子，要做鹽焗鴨子。劉老太給的配方，少凡說，抹了兩手的花椒往鴨子身上蹭，完了還要抹鹽。（二三）

新加坡

上一則

古埃及文物遭走私 美歸還2700年歷史珍貴石棺蓋

下一則

淺焙

延伸閱讀

曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿

曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿
「三國演義」才走了關羽 演張飛的李靖飛也病逝

「三國演義」才走了關羽 演張飛的李靖飛也病逝
感恩節大餐有變化 商家別出心裁 百味火雞大受歡迎

感恩節大餐有變化 商家別出心裁 百味火雞大受歡迎
小池塘20年沒乾過還常噴大漩渦 他撈到40kg魚王比人高

小池塘20年沒乾過還常噴大漩渦 他撈到40kg魚王比人高

熱門新聞

澳洲攝影師柏因頓（Mieke Boynton）拍下的《藝妓》（Geisha），看似「海洋女神」（Ocean Deity）。（翻攝自NLPA官網）

澳洲攝影師拍絕美「海洋女神」奪獎 照片後藏殘忍真相

2022-12-31 22:49
黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（下）

2022-12-27 02:02
黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（上）

2022-12-26 02:02
林青霞高中畢業即出道。(本報資料照片)

巨星轉身變作家 林青霞行走文壇 豁達瀟灑的第二人生

2022-12-27 06:00

退休的老美鄰居

2022-12-27 02:00
威斯康辛州密爾瓦基市立圖書館藉由製作逗趣短片上傳至抖音和Instagram，吸引超過1000萬次點閱，翻轉一般人對圖書館的刻板印象，也靠著網路流量開闢新財源，解除長年財務困境。(美聯社)

老奶奶吐舌看漫畫 密爾瓦基圖書館12秒短片暴紅

2022-12-26 21:23

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世