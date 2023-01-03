吃過飯，兩人回到少凡的住處。少凡說：給你看樣東西。

汪彤見他臉上的神情肅然，不知道他拿出來的東西會是什麼。少凡拉開抽屜，拿出一張照片，遞給汪彤說：這就是我的心病。

照片上的女孩子美麗異常，也冷艷異常，背景是上海外灘。少凡喃喃道：是個暑假好像，我從成都回來，在車站看到她，拿個大箱子，還有一捆道具還是什麼拎不動。我就上去幫她拎，送到她家。她丈夫在外地工作，然後就跟她那個了。可是不知道怎麼做，從來沒做過，在哪裡都不知道。她就叫囂，笨蛋，連這個都不會。

汪彤一愣，心裡百味交加。

現在看來，就是給她誘姦了。少凡說，一臉惆悵。

汪彤一下子給逗樂了，多少男的可能都屁顛屁顛地排隊等著誘姦呢。不是有個新加坡 還是哪兒的女生，叫囂要大戰多少男人。就像《三國》裡的張飛一樣，我張飛在此，誰敢與我大戰三百回合。兩個人說說笑笑間進了臥室，這一次花好月圓按下不表。汪彤至此如同長駐少凡家，自己的寢室反倒成了擺設一樣。

到了晚上汪彤敷臉，黃瓜膠膜，撕下來時好痛。少凡就說：我來幫你弄，不能輕，越輕越疼。少凡看好各處邊角，一用勁就全撕下來了。汪彤窩心，到底是做實驗的能手，手腳麻利得很。

臉做完了，要塗指甲油。少凡也要插手，一筆一畫像畫畫，嘴裡一邊嘟嘟囔囔：真是臭美，還塗紅指甲。汪彤不說什麼，心裡卻是美滋滋的。

這一天，少凡買回來一隻鴨子，要做鹽焗鴨子。劉老太給的配方，少凡說，抹了兩手的花椒往鴨子身上蹭，完了還要抹鹽。（二三）