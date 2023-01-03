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黑社會老賈（八）

張舒涵

警察趕到，拷上小保安帶走。薛文婧急忙遞上塊濕毛巾，老賈擦擦臉上的血汗扔給書記。書記也不嫌棄，隨手抹了抹，走到老賈身邊讚嘆說：

「老賈啊老賈，真看不出，你老哥還有這兩下真功夫！」

書記伸手去摸石獅子，哪知那石獅子一碰就倒，敢情是雕塑系做的泡沫塑料樣品。書記哈哈大笑著對老賈說：

「咱倆都是智勇雙全的人哪！」

這一架打出了老賈的名聲和風采，沒過多久，大家都知道藝術學院有個會真功夫的老賈。謊話越傳越真，連老賈的拳法師承都被編得清楚明白。不管誰來問，老賈都是擺著手哈哈大笑，既不承認，也不反駁，更顯得世外高人的瀟灑和放浪。以往老賈性子和善時，有些膽大的學生都敢上去拍拍老賈屁股，放肆說：

「給我們泡壺茶，打完球喝。」

如今這樣的學生再也沒有了，大家看老賈的眼神中，普遍多了一種膜拜和敬畏。書記遠遠地觀察了老賈一段時間，感到兩人脾氣對路，將來一定是志同道合的好兄弟，心中開始慢慢籌劃。

書記盛情邀請老賈到辦公室一坐，開了瓶好酒，親自為他把盞。書記詢問了老賈一些個人問題，當得知他是常春藤畢業的博士，卻窩在這裡當了二十年的講師，忍不住連連搖頭：

「老哥，你說你能力不低、為人仗義，怎麼就一直被耽誤了呢？」

老賈喝口酒，長嘆一聲：「『仗義每從屠狗輩，負心多是讀書人』，還不是被這些讀書人坑了！」

這句話簡直說到了心坎裡，書記就像吃了靈丹妙藥，渾身上下每個毛孔都透著舒坦。（八）

警察 雕塑 常春藤

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