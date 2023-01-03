他在鏡前的自拍，與安安記憶中的男神阿德判若兩人。曾經健康陽光的成熟肌肉 男變得骨瘦如柴、臉部浮腫、眼袋下垂、頭髮稀疏，哪裡還有一絲半點壯年男人的風采？安安拿出手機 ，看以前自己偷拍阿德哥的相片，再與阿德哥朋友圈的相片比較：的確是同一個人，但又不是同一個人。

正當安安出神地看著手機時，劉嘉園悄然出現在她身後，看她一張張地翻看自己偷拍的前男神的相片。

劉嘉園說：原來你一直都有男朋友，怪不得對我不理不睬！

安安猶豫了一下，跟他說了自己這兩年來最大的心事，又給他看阿德哥自己發的近照。

劉嘉園說，阿德哥的經歷讓他後背發涼，生病前後的對比相差太大了──「動物得了癌症 後，絕大多數主人都選擇安樂死，讓牠們平靜地離去──」

「為什麼？」安安問。

劉嘉園說：「因為除去給動物看病成本很高，後期的護理很麻煩和很漫長等等因素之外，動物自身，生活品質也嚴重下降，聽力受損、視力受損、大小便失禁等等。無論對主人還是動物，都是很大的折磨──這樣苟延殘喘，生命之中，除了痛苦，再無其他。」

「你到底想說啥呢？劉老闆！」

劉嘉園說，人比動物高級，所以有自主選擇活下去的權力。雖然明明知道，大病之後活下去會困難重重，但還是要掙扎著活下去。

安安的情緒總算平緩了些，也暗暗鬆了一口氣，心想，如果自己當初求愛成功，現在的自己，該如何面對那個完全不一樣的阿德哥呢？是留在身邊照顧他的餘生，還是棄他而去？（五）