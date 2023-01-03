王幼嘉／圖

午安，蝴蝶蘭。

我午飯後小睡片刻。睡得淺，醒後有點迷糊，彷彿人在某虛無縹緲處浮懸著，竟比睡前還感疲憊。

我想我得喝杯咖啡 提提神。正如妳有賴水分方能容光煥發，我得借助咖啡因方能集中精神，心無旁騖地跟妳續接今晨之話。

是這樣的：兒子沒食言，再來的視頻聊天，他果然帶辛蒂一起露面。辛蒂是個長相清秀、笑容甜蜜、稚氣未脫的女孩。初次亮相，她有點靦腆，我有點拘謹（是太客氣而近乎有點僵硬？）。妳說，我如果有機會與她真正面對面時，是否應該表現得奔放些，給她來個熱情的擁抱呢？然後對她說，歡迎她加入我家行列？

可「行列」兩字恐怕有點誇張。妳是知道的，我家就我與兒子兩人，人丁單薄。以兩人之陣容，能美其名為「行列」不？

也許妳會問，那麼兒子他爸呢？不瞞妳，那人在兒子三歲時與我離了婚後，這十多年來與我們老死不相往來，早已不是我家成員，所以不可能在行列之內。

但既然提到他，我姑且跑個題，跟妳說說離婚這陳穀子爛芝麻事吧？依我看，離婚不過是把一塊朽木劈成兩半，雙方各取一截斷木，分道揚鑣罷了，真沒什麼大不了的。妳同意不？

我當年離婚，絕對沒上演那種一哭二鬧三上吊的煽情戲碼。文明人做文明事，我當年那麼說，現在依然這麼想。不過今日的話題既與離婚沒啥關係，那麼離婚究竟是拂袖而去或漂亮轉身，，都是題外話，最好按下不表。眼下另有要事如鯁在喉──吞嚥不行，外吐困難，但又不吐不快，所以得盡快言歸正傳。

簡要說吧，這回我在視頻中見到兒子外貌有所改變時，吃驚不小。這一驚，竟彷彿是無端讓人揪出舒適圈外似，先茫然以對，而後瞠目結舌。

我搜腸刮肚也想不出，兒子為何變了模樣。好端端的清爽短髮變成蓬鬆長髮。頭髮燙了，也挑染了，大波浪捲金褐兩色，看著新潮時尚 帶點雅痞風。可我怎麼覺得這髮型作怪，雖不至於難看，卻也並不好看？

是我落伍了嗎？看不得他修了眉毛、塗了口紅、戴了垂墜耳環？當他撩著頭髮，露出那紫色的鑰匙形大耳環，同時對我嘻笑說：「看我這耳環，很酷吧？」我遲疑了，半晌才迸出一句：「很酷。」

可我這言不由衷的樣子過於明顯，兒子並不買帳，他說：「不，您不喜歡。」至此我必須承認，蘿蔔青菜各有所愛，兒子是獨立人，穿衣如何戴帽如何，有他自己的想法，我操個什麼心呀？

再說，所謂視頻對話，雖然是我說你應、你說我應，彷彿交流無礙。但雙方隔著電腦屏幕，處於一種既遠又近、既近又遠、時空迥然不同的境地裡，情感之交流，會不會因而有阻滯不通之可能呢？

這問題大了。我是說：人的情緒，比如說，喜、嗔、怨、驚、憂……等等，會否因為隔道屏幕，傳送時力度驟減或轉弱呢？如果是，那麼我的驚嚇，兒子大約體會不到吧？

當時我只好故作鎮靜，顧左右而言其他。我轉而問句簡單的：「你們婚期定了嗎？」心想這問題迫切，且至關重要，問問無妨。哪知他們聽後彷彿事不關己似，兒子一派輕鬆說：「定什麼定，還早呢。」辛蒂也點頭附和：「對，還早。」弦外之音是：太陽底下青春小鳥正恣意飛翔，尚無須棲息枝頭。所以生活中的一切（包括結婚）自然都可隨興，不必按部就班、預定計畫。

既然如此，我隨即也附和說：「早不早的，你們看著辦，決定好了告訴我一聲就是。」可妳知道嗎？這麼一句沒什麼智慧的話，他們偏愛聽，且對我豎起大拇指，逗著我說：「母親英明！」

我呢，權當那是對我的讚詞，雖然未免失笑。可我英明嗎？真的英明嗎？

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晚安，蝴蝶蘭。

我吃過晚飯後，看了兩小時的電視影集。以看戲人的眼光看別人家的紛攘人生，忘卻自己的，是最佳的紓壓方法。然而影集劇終後（圓滿或不圓滿），我還是得返回自己的人生。從旁觀者變回當局者，我的人生依舊是七顛八倒、凌亂無章。

不僅這樣，我還得面對兒子外貌變化引起的隱憂。我不知道，兒子燙髮又化妝，是展示他的新癖好，還是表述他的青春宣言（追求時髦、建立自我風格等等）？我只是隱隱約約覺得，他似乎是糊裡糊塗讓哪位魔術師的魔棒給點了，渾身上下光怪陸離，奇詭得很。

那麼我能否這麼想：魔棒下暗流湧動，他身內有個隱匿的東西，正蠢蠢欲動想破繭而出？可所謂暗流，如何形成，又該如何追溯？

不瞞妳，從上回的視頻聊天後，我便因事態曖昧不明而擔心不已。我擔心兒子迷失了自己。擔心他一時興起，為叛逆而叛逆；擔心他為求新潮而新潮，為標榜與眾不同而不計後果。

然後，感恩節來臨，他攜辛蒂前來看我。兩人契合無間，婚約仍在。可這些都不是事。我要說的是──我與兒子面對面接觸後，真相撲面而來，我差點抵擋不住。原來，真相可如此石破天驚，讓我失措之餘，更添傷感。（中）