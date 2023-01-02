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又是秋天（二二）

凌珊

而且嫉妒心強，汪彤接著自顧自說，根本不敢講別的人。他講就可以。

雪雁說：是這樣啊！誰要聽你講別人。

汪彤突然想起什麼，猶豫了片刻，終於說道：少凡他好像那個不行欸。

雪雁愣了一下，很快明白了，說：是不是好久沒做的原因。還有，就是有可能太愛你了，太愛了，也會這樣。

汪彤笑，你怎麼弄得老神在在，什麼都知道似的。

那當然了，告訴你吧，跟秦唐十八歲戀愛，十八歲嘗禁果。那時候也不懂啊，都沒進去，就那個了。最後去醫院啊，做手術。不過我跟定秦唐，倒不是因為這個，而是我這個人選定了就不會改變、不會後悔。所以呢，跟誰都會很好的。

那個老美呢，又算怎麼回事？汪彤問。

我好奇，因為沒見過老美，好奇到底怎麼回事啊！雪雁笑道。

周末了，少凡來找汪彤去吃飯。新開張的自助餐，少凡說，聽說海鮮吧不錯。你不是愛吃魚嗎？還有螃蟹。

兩個人來到餐館坐定，慢慢吃起來。空氣中有淡淡的音樂飄散，分辨不出歌詞，食物的香味卻很強勁，彷彿隨手抓得到。間或的刀叉碰撞盤碗的聲音叮噹作響，打破這餐館裡靜靜的沉寂。室內的燈光暗淡，牆壁也是暗綠和米黃的顏色，所有的心思都凝集成對眼前食物的專心一志。

鄰座的一家四口也正吃得起勁。少凡望了一眼說：將來這樣就行，一男一女正正好。沒事了，周末大家來吃吃飯、聊聊天就很好。

汪彤也望過去，看那一男一女八、九歲的兩個小孩，心裡笑一下，還沒結婚就想著孩子了。現在的關鍵還是，怎麼讓某人死心塌地也變成豆精一族呢。（二二）

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