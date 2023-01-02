書記義憤填膺，上前一把揪住他。小保安回身就是一拳，拳出如風，正中書記鼻梁。書記抹了一把血，不怒反笑說：「別叫保安，今天我就算是不幹這個書記，也要給老師們撐腰長臉。」

兩個人廝打在一起，看得出書記確實練過很實用的拳法，拳拳到肉，虎虎生風。可是拳怕少壯，書記的大肚子非常礙事，幾個回合下來，就氣喘吁吁落了下風。

一眾女老師們花容失色，眼看書記就要吃虧，突然院子裡傳來一陣霹靂般的怒喝聲。小保安向遠處偷眼一看，直嚇得後背全是冷汗，腿腳軟了半邊。只見一個紋著錦團花繡的丈二彪形大漢，赤裸著上身，肩上扛著個半人高矮的石獅子，天神般威風凜凜跑過來。

小保安嚇得魂飛魄散，轉身想逃。大漢發一聲怒喝，好似晴空響了個霹靂，一把抱住小保安向後摔去。

從那一天開始，我就知道了正規的拳擊比賽，為什麼要以重量分級。體重與力量成正比，在絕對的力量面前，所有的技巧都是虛妄。小保安被嚇得魂不附體，氣勢上先落了下風，再被老賈這個兩百多斤的大胖子抱在懷裡如嬰兒一般蹂躪，只感到一陣陣窒息嘔吐。

老賈充分利用體重和身高的優勢，或者把小保安抱在懷裡，箍緊雙手搖來晃去，或者把他頭朝下按住狂蹾。小保安從一連聲的咒罵，慢慢變成哭泣討饒，周圍女老師們不住聲地喝采。書記抽空上前抽了小保安腰帶，環伺著找空抽上幾鞭子。小保安雙手提著褲子，既不能逃，也不能躲，索性癱在地上哭泣不已，抽噎著讓老賈賠他衣服。（七）