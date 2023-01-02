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博士家的柴犬（四）

李東文

他們都是汕頭人，同一年大學畢業，同時離家來到我們這個城市做事。一年前，劉嘉園與朋友合作，頂下安然咖啡店旁邊一間寵物店，成為老闆──因為兩間門店相隔很近，加上異性相吸，他們輕而易舉認識了，聽出了對方的家鄉口音，拉近了心的距離。

劉嘉園戴副圓圓的眼鏡，喜歡穿格子衣服，像極了最紅時期的哈利‧波特，模樣十分可愛。除了瘦一點之外，他這個人真沒啥好挑的，性格還那麼外向，跟誰都能打成一片。

劉嘉園追求安安，可惜那時安安已經開始暗戀男神阿德，以阿德哥的標準來量度劉嘉園。他們兩人相差太大了，阿德哥就像全市首富的超級豪華別墅，劉嘉園則是尚未完成裝修的毛坯公寓。

安安是個話不多的姑娘，沒人知道她的心事，包括劉嘉園。所以劉嘉園一直都以為，問題出在自己身上，有時懷疑自己是否用錯追求的方法，有時又以為自己做過些什麼錯事，讓安安看輕了。

剛剛點完菜，劉嘉園又接到寵物店打來的電話，到外面說話去了。春天這個季節，頻繁下雨，天氣潮濕到不得了，動物身上出現了各種各樣令人意想不到的事情──寵物店生意挺好，新請的店員謹小慎微，屁大一點事都要跟領導請示彙報。在來的路上，劉嘉園都接過兩通類似的電話了。安安無聊，翻朋友圈看著玩，嚇出一身冷汗。

心心念念的阿德哥發朋友圈了啊！

有幾個月了吧，安安完全失去了阿德哥的消息，以為他出國了、以為他人間蒸發了。未曾想，是生病了──據他自己描述，今天是他完成化療後第一次去健身房，進行恢復性訓練。（四）

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