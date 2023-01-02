王幼嘉／圖

早安，蝴蝶蘭。妳好。

周末我起得晚，道一聲早安、一聲問候，其實已日上三竿。妳窗台上的那一抹陽光早已移位，往別處游去。對，是妳獨佔的窗台，向東，有晨曦照拂。

此刻的妳正值盛顏，花蕾綻放如蝶展翅，飄逸靈動。我驚嘆妳的美麗，雖不通花語，卻忍不住要問妳一句：妳窗台外的世界並不怎麼平靜，妳可知道？

稱妳為「妳」，是因我長期思維習慣，視妳為窈窕女子之故。其實，用「你」字稱謂也未嘗不可。眾所周知，妳自古即有高風亮節、謙謙君子之美譽。但對我來說，「君子」一詞，用於花界應已跨越性別。妳之為妳，高雅淡定、從容安嫻，至於稱謂如何，其實無關緊要。

倒是我，羨慕妳從容不迫，想模仿妳，卻又模仿不了。是以漫漫長日無以自遣，竟只能對妳展開語無倫次之獨白，妳說可笑不？

可不管是否可笑，妳就讓我絮叨一回，說說這些日子的風風雨雨吧──即使風雨之行蹤，我無法預知。但我說妳聽，想必妳不會介意。

重要的是，前些時有件突如其來之事，我說有颶風 之勢，妳相信嗎？我沒誇張，真的。我就是因為事情過於突兀，乍然之間手足無措，所以在人前人後無法鎮定自若。人前，我藏著、掖著，深怕不小心露出點蛛絲馬跡，供人揣測猜疑，流言蜚語滿天飛；人後，我嘗試說服自己（有點困難），若天道如此，我得順乎天命，不能逆而行之。總之，因為心中有祕密，不僅日子過得縛手縛腳，日久那祕密竟成了一道鎖，把我鎖於屋內，自絕於親朋好友之外。

說實在的，我非常羨慕那些泰山崩於前而色不變的人，可我沒這修為。我是一遇事就覺得天塌地陷、滾滾人世中無所依附的那種人，非常無能，也非常無奈。

當然，我可以辯說此事之非同小可，其實與我有沒能力毫無關係。可換個角度看，如果我聰明些（所謂世事洞明），也不至於會為此事惶恐不安，如置身於迷宮之中，為尋出口而身心疲憊，不是嗎？且更糟的是，不管我如何辯說，終歸還是自說自話、不敢說與人聽，妳說對不？

但請先別說對否。因為事情一旦安上對錯兩字，那結論必然就兩極化，再無迴旋餘地。說到底，我對突如其來的事如此吃驚，畢竟是自然反應（因為沒心理準備），所以扯不上對錯問題。

也所以，當我驚慌稍定之後，就得就事論事，抽絲剝繭地替此事理出點前因後果來。做為母親，我必須這樣，責無旁貸。

說正事吧。妳大概不知道，當兒子偉力兩月前在視頻聊天中，告訴我他已訂婚時，我是詫異、狐疑、困惑的。我沒有欣喜若狂，可我必須恭喜他以表示支持（親子 之道規則一：不論好歹，全力支持孩子）。我知道自己的喜悅是小心翼翼的，甚至是近乎飄忽不定的，可我必須將之誇大，必須露出個歡天喜地的表情來，如此則母子交流方能暢通無礙。

我只是不知道該怎麼告訴他，他才二十二歲，是否年少輕狂，做事有欠考慮。也不知道怎麼向他表明：他這喜訊，若春雷乍響，來得過早，所以亂了時序，所以我驚多於喜。

而我既不能暢所欲言（為尊重他隱私 ），便只能怪他事前不露半絲口風。我說：「你訂婚是喜事，又不是什麼國防機密，幹麼保密？」可他一味笑著，不答也不辯。

我卻無法讓他一直守口如瓶。我想問個一清二楚。即便如此打破砂鍋問到底，必然會撞破他隱私權這道屏障（還可能引發不快），我也不依不饒。我認為茲事體大，這次無論如何可放任自己行使為母之權──想到啥，問到啥，無須顧忌。

於是我問：「未婚妻叫什麼名字？幾歲？哪裡人？什麼學歷？做什麼工作？家裡幾口人？」

妳看，我這連珠炮式的問話是否像審訊，極討人嫌？先前還自詡尊重兒子隱私，其實有點口是心非。無論如何，我終究還是要刨根問底的，而且不僅如此，還得順勢找個台階下，振振有詞道：我這是為母天性，是關心，不是干預。

至於我是否曲解了隱私之意，或者純屬狡辯，就無須求證了。反正，我提的問題（類似戶口調查？），兒子後來也都約略回答了──未婚妻叫辛蒂，二十歲。中學畢業，沒念大學。在一家麵包店工作。是獨生女，父母是中學教員。

調查完畢，可就此打住。我卻想到她的年齡。二十歲，真年輕，花樣年華。這年紀，世界就是個萬花筒，五彩繽紛。我也想到我自己，曾經的二十歲，擁有過的萬花筒同樣瑰麗眩目。

當然，不知曾幾何時，我的萬花筒變樣了，舊貌不再。想來當我終於成為真正的大人時，面對的是風譎雲詭的世界，萬花筒的把戲就再也玩不了了。

然而我究竟是在對妳說些什麼呀？明明是談與兒子視頻聊天的事，怎就扯上萬花筒了？妳看我有的、沒的滿嘴零碎，竟差點忘了告訴妳：那天兒子跟我說好了，下回視訊時會叫上辛蒂。

對這個安排，我滿心期待。（上）