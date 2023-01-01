一進門，雪雁就叫道：快來，剛剛放了一個nickel，我稱完了，你就跳上來，要快啊！說著，雪雁跳到磅秤上，然後快速換成汪彤。好，一毛錢稱兩千金，合算。雪雁笑。

汪彤說：你真是會過日子。

雪雁道：我媽老早就教過我們了，過日子就是要會計算。養到你十八歲，剩下的就是靠自己獨立了。

昨天上哪兒去了？雪雁轉了話題，找你也找不到。

汪彤便跟雪雁講了愛德華的事。汪彤說：其實這個老美還真就像哥們一樣，反正我對他是沒這個意思。少凡說，看我跟愛德華在一起，比跟他在一起快樂。那當然了，沒有壓力啊！愛德華又不會看我不喜歡划船，就上綱上線到不相信他的保護能力。也不會今兒個不能跟誰在一起、明兒個不能怎麼怎麼，還沒怎麼，就給限制上了。

雪雁說：中國男的不一樣的。然後停了一下道：我當初也跟個老美好過，後來我就發現不行，文化太不一樣了。汪彤一愣。雪雁接著說：他比我大四歲，學商科的，也是你們學校的，長得很帥。

汪彤問：那後來怎麼沒結果了？

雪雁道：有一次跟他一起乘車，公共汽車 ，不知道為什麼爭吵起來，他把書一下子扔到過道上。那一瞬間，我就明白，這個人不行，不能跟他，然後就走了。

中國男人也有弊端的，汪彤說，你不覺得中國男人沒有老美大方嗎？而且是雙重標準，對人嚴格、對己寬容。就像少凡，我跟別人打個球都不行。那他跟你去湖邊拍照就行。

雪雁說：我是因為根本不可能。我是誰也不嫁，只嫁秦唐的。（二一）