只是在媽媽上夜班的晚上，張鵬熬夜溫書的時候，會常看到父親在陽台上一根接一根地抽菸。他知道自己和父親的心底都有祕密，但無疑，自己的祕密更大。

在沉默的生活裡，時間失去刻度，張鵬主宰著如何處置真相的權利。直到父親彌留的那個晚上，獨自守在他旁邊的張鵬才握著他的手，對他耳語：爸，有件事我一直沒有跟你說。王彩珍讓我告訴你，那個女人她已經殺了。

張澤鋒的喉嚨裡似乎有翻騰，但也僅僅是一瞬而已。張鵬又說：我會娶了王彩珍的女兒，也會照顧肖景秀。父債子還。

扣在張澤鋒臉上的氧氣面罩裡最後一次氤氳出了霧氣，張鵬握著他的手，直到那霧氣消散。

狹小的房間像一口缸，張鵬被怪異的黑暗醃漬 著，一種扭曲的報復後的快感從身體裡泌裡出來，在皮膚表面結起一層霜。他忍不住發起抖來。

●

雪還在下，張鵬從肖景秀的病房出來。他走到院子裡，看見了站在雪地裡的張慧穎。他把頭頂的帽子摘下來，戴在她的頭上。

你喜歡我嗎？張慧穎問他。

喜歡。

真的喜歡嗎？有多喜歡？

真的喜歡，特別喜歡，非你不可的那種喜歡。

不管你心裡是怎麼想的，你都別離開我，永永遠遠都別離開我，行嗎？張慧穎哀求地說。

張鵬一言不發。只能默默地伸出自己的胳膊。

這個冬天真冷啊！從遠方吹來的風寒徹骨髓，感覺就連裹在身上的衣服都冰冷僵硬。但張鵬並不討厭冬天，因為冬天會落雪，一旦下雪，骯髒的街景一如蒙上一片白色的棉花，覆蓋了醜陋的一切，反而給人溫暖的感覺。

他們兩個在雪地裡緊緊地擁抱。（全文完）