她還沒嫁給他呢，上哪兒都得跟他彙報？索性不吱聲了。

少凡說：我都看到了。我一直坐在車裡，看著你們一起坐進車裡。

汪彤嚇了一跳，FBI 呀，還搞跟蹤！

少凡想了想，緩口氣道：下午本想去打乒乓，結果門關了，正好想起以前一個老美小子，那小子天天去乒乓檯報到。以前跟他打過比賽，就想問問他怎麼回事。

查克，汪彤腦子裡閃過那個矮小的打橄欖球的影子。

少凡繼續道：跟這小子聊天，不知道怎麼說起來，要我給他介紹中國女孩，說就像他隔壁朋友的女朋友那樣就行。大眼睛、長頭髮在讀博士，我一聽，這不是你嗎？放下電話就開車過來了。

汪彤說：這人也喝醉了，打個球就成女朋友了。

少凡說：這我相信。不過我問你，你為什麼不願意告訴我呢？

汪彤不吱聲，心想你那是問嗎？誰願意回答拷問啊！

少凡切切道：看你跟他在一起，比跟我在一起開心多了，臉上都是笑。

汪彤看不到少凡的臉色，聲音裡聽得到沮喪，就說：只不過想看《白雪公主》，他正好有，就去看了。

而且他人也長得比我好，少凡接著道。

長得好嗎？汪彤心裡說，可是我看《白雪公主》的時候，心裡想的卻是你啊！

這樣也好，少凡終於若有所思道，原先還不知道我有多喜歡你，這樣試驗一下也好。以後不要跟他在一起了好不好？

汪彤若有所思，還是點點了頭。

6

第二天，雪雁來電話說：我在你隔壁的那個洗衣房，過來吧。

好，汪彤答應著，連忙收拾妥一大包衣服，興沖沖去洗衣房。（二○）