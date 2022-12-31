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黑社會老賈（五）

張舒涵

童欣是個如藤蔓般的柔弱女子，渴望有男人的堅實肩膀靠著，被保安一身汗水混合著荷爾蒙的男人味征服，腦子一昏，就嫁了過去。從洞房花燭夜的第一個耳光至今，童欣足足挨了三年打，終於把一個弱女子打得鐵了心要離婚。

提起離婚後，法院按照程序開始調解，童欣帶著孩子躲了起來。保安一家子吃喝都指望著童欣的工資，公婆直餓得前心貼後背。保安氣得跳腳大罵媳婦惡毒，聲稱學校要是再交不出人，就要負責他們一家三口的吃喝拉撒。

薛文婧來到院長辦公室請示。院長這幾天心裡正彆扭，自己好不容易把學院工作搞得有點起色，領導就派來了個書記，這不是明擺著搶奪勝利果實嘛！況且書記是部隊轉業的大老粗，對藝術一竅不通，剛來學院就以一把手的身分召集大家操場訓話。幾十歲的老教授還「稍息」、「立正」聽他訓話，一個個被訓得灰溜溜斯文掃地，著實可惡得很！薛文婧來請示，院長厭煩地擺手說：

「我要出去開會，你給書記彙報一下，問問他怎麼處理！」

薛文婧只好來到書記辦公室，書記上午喝多了酒，正趴在水池邊吐得上氣不接下氣。薛文婧彙報完建議報警處理。行伍出身的書記擺擺手，吐了口唾沫說：

「報什麼警，警察兄弟們個個忙得要死，這點小事我們自己能處理！」

來到學院後，書記一直都很看不上這群弱不禁風的文弱書生們，曾想全方位改造這支隊伍，把老師們打造成思想統一聽指揮的鋼鐵戰士。書記的夢想之一就是老師們列方隊走正步，口號響徹天地，自己雄赳赳、氣昂昂地走在最前列。（五）

警察

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