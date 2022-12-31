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雪落下（八）

桑文鶴

張鵬僵在原地，等他回過神來，那個女人的身影已經消失在街角。朝她離開的方向一直走，就能走到城外，那裡有條已經結了冰的河，每年冬天都有人釣冰魚。如果天黑的時候在冰上走，很容易一頭扎進冰窟窿裡。

張澤鋒是張鵬的爸爸。

張鵬再也沒見過王彩珍。他失魂落魄地順著路，走進了王彩珍剛剛跑出來的巷子裡。破舊的矮屋子前蹲著一個人，是一個小女孩，見了走近她的張鵬，也不害怕，也不說話，只是笑嘻嘻地站了起來。

張鵬見她身後，有扇虛掩的門，他鬼使神差地走了進去，看見了倒在床上的女人，有一個枕頭蓋住了她的臉。他推了推女人，女人沒動，他斗膽撥開了枕頭，看到女人的一雙鳳眼圓睜，像是菜市場裡被放了血的雞，即使再不甘心，也發不出任何聲音。他嚇得不敢再看，快步跑出了門。

跑過肖景秀身邊的時候，他還是停下，脫下了自己身上的外套，披在肖景秀的身上。外套口袋裡有塊泡泡糖，肖景秀摸了出來，還沒來得及剝皮，就放進了嘴裡。

你媽媽在睡覺。一會就醒了，你別去打擾她，知道了嗎？

肖景秀笑著點點頭。

乖乖的，一切都會好的。

離開前，張鵬又返回屋裡，帶走了那個枕頭。第二天的晚上，他騎自行車去了城外，找到一個冰窟窿，把那枕頭塞了進去。

做完這一切的張鵬不再曠課，他在十四歲的那一年，真正地洗心革面。同時他也意識到，自己的父親張澤鋒也變了。整個家庭因為他們爺倆的轉變一下子萬象更新，張鵬媽媽的臉上漸漸浮現出安穩生活帶來的喜色。（八）

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