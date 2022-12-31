顏寧儀／圖

安安在店裡養了隻黃色加菲貓，起名奶茶，怕跑掉，用根很長的扁繩綁在桌腳上。幾乎每位進店的客人都要先擼幾把奶茶，才開始點單。

安安朝天豎起中間三隻手指發誓說：柴犬交我手上，我保證每天下班後，帶著去公園撒野。

劉嘉園說：你每天十多小時被困在店裡，自己都夠可憐了，哪裡還有精力遛狗！

安安雙目一瞪，罵道：滾！我以後再也不想見到你了。

劉嘉園不願意惹安安生氣，但還是勇敢地講出了心裡話。因為他知道，安安的工作性質和她目前的能力，狗狗跟著她，得不到足夠的照顧。他是一名有責任心的獸醫，實打實地做事、實打實地做人，在心儀的妹子面前也堅持原則，不願意狗狗受委屈。他給柴犬起名為阿渡，意思很明顯，寵物店是牠的過渡期。

安安當然不會真的跟劉嘉園生氣，每次從寵物店經過，都進去擼幾把阿渡。店員每每見到安安進屋就大喊：劉醫師、劉醫師，你家安安又來啦！

只要能脫身，劉嘉園都會屁顛屁顛冒出來，賤賤地笑、傻傻地笑，向安安推銷貓糧或者貓零食。

幾乎人人都知道，劉嘉園狂熱地追求安安，卻沒人知道，安安此時還暗戀著某位熟客。這位熟客很久沒來喝咖啡 了──開始那個月，安安發過三次資訊給他，只得到過一次回覆，說在忙，等忙完這一陣子先。

安安知道他叫阿德，做外貿的，有一份相當清閒的工作，但收入又不低，周一至周五，三點過後會到店裡來，要一杯美式，加兩只牛角麵包。他補充完能量後去健身 。要到他微信 那一天，安安真的很想伸手掐掐他隆起的手臂。

這個人英俊白淨、舉止斯文，還能說流利的外語──安安聽到過幾次他與客戶溝通，除了英語之外，好像還說了西班牙語。

安安說：大哥你好厲害啊，語言天才呢。

他笑笑說：安老闆你想多了，我很普通的，只是碰巧在美國和西班牙住過些年而已。

安安說：哇，富二代，從小就被送去世界各地遊學。

阿德說；不是的，我爸是外交官，我從小跟著他去世界各地搬磚謀生。

三十出頭了吧，這位男神一樣的阿德，比安安起碼大了七、八年。但是安安說服了自己，男人是晚熟的動物，就算大了十年也沒啥問題。

可就在安安忍了很久，終於決定不再忍耐，要向男神表白時，男神卻一連幾個月不露面。安安怨自己糾結得太久，讓鴨子飛沒了。一個人守在店裡，沒有訂單、沒有客人的時候，安安時不時翻開手機，看自己偷拍他的相片，做那美麗的花癡夢，或者抱起奶茶喃喃自語：奶茶、奶茶，如果你能讓阿德哥在我面前重現，我每星期多給你一個罐頭，還要給你多買三包小魚乾。

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清明節的第二天是星期三，劉嘉園下午過來約安安一起吃晚飯，說有事慶祝。安安一聽就頭大，問他是不是清明期間，收到去世很久的曾祖父寄來的匯票了。

劉嘉園說：安安呀安安，做為一位美女，而且還是一位美女老闆，你不能說太過刻薄的話。雖然無論你說什麼，我都會用愛來原諒你，但不良的話對你還是有壞影響的。

安安說：我生氣，所以必須要來冒犯你──明明是清明節，你卻要慶祝，慶你個大頭鬼！

劉嘉園說：你想多了是不是？昨天才是清明節，又不是今天！

行吧，安安說，劉老闆，請你告訴我，您老人家有什麼喜事？

阿渡的主人找到啦。

安安有些意外，問劉嘉園向人家要了多少託管費。她新買了個豪華咖啡機，心疼著那一大筆錢，正盤算著怎樣擴大收益呢。

劉嘉園說：講錢俗氣，我開心是因為知道了阿渡的來處，也知道了阿渡的歸期，懸在半空的石頭落回到了地上。這就好比，幫助丟失孩子的父母找回了他們的孩子。

這位小獸醫，狂熱地愛著小動物，貓和狗、鳥和兔子，甚至蜥蜴等等。在他手上不知救活過多少，成袋成袋地買便宜的貓糧，進社區餵流浪貓。

前些時候安安問他，為什麼寵物店要二十四小時營業，三更半夜又有沒生意找上門來。他說正常的生意是沒有，但夜間留人值班不是為了掙錢，流浪貓和流浪狗，被汽車撞到的時間大多數是夜晚，尤其是後半夜。所以我們店給這些小生命留下一個窗口。年輕善良的安安，替小動物感謝同樣善良的獸醫劉嘉園。

安安想去附近的茶餐廳吃份速食就回家休息。說實話，她從上午九點忙到天黑，無論精神還是肉體，都相當疲勞了。

劉嘉園說不行，今晚我做東，聽我的，去吃生醃。所謂生醃，就是新鮮的海鮮，螃蟹、蝦、貝殼等等，清洗乾淨，用祕製的醬料醃製──其實就是生吃海鮮。

安安說：那個太貴了，不想花你太多錢、不想欠你什麼大人情，我又不愛你。

劉嘉園說：我想家了，是我自己想吃潮汕生醃，想了一星期了。你就當是陪我唄。

好吧，安安說，你每天都有很多大道理，我說不過你。

聽我店員說，你這間叫做「安然咖啡店」的店居然是網紅店！劉嘉園說。（二）