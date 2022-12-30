愛德華則坐在書桌前，邊看邊擺弄電腦。你看吧，他說，這裡面的歌很好聽的，等下七個小矮人出來還有意思，你肯定喜歡。

汪彤看著電視上彩色的小人兒蹦蹦跳跳、載歌載舞，心裡面歡喜，卻又有一絲惆悵梗在心間。梗梗的都是少凡的影子。《白雪公主》看完了，汪彤終於站起身道；我要回去了。

愛德華說；那我送你。

從屋子裡走出來，外面早已暗下來。天空是一種將黑未黑的墨藍，星星在天空中閃爍著，卻特別耀眼。汪彤一陣舒暢，這星空多美啊，如果不是這時候出來，還真看不到。她的心情大好，連帶著身邊的愛德華也是美好的使者了。

謝謝你了，這個下午，汪彤說，我很快樂。

愛德華的臉上也充滿了笑意，他走到車身另一邊，給她打開門，看她坐好，關上門，又轉身到另一側司機位置，開動引擎。一陣車發動的響聲過後，車駛出停車道。

汪彤一回到家，就看到電話留言機上的小紅燈一閃一閃像迫擊炮。點擊炮鍵，少凡打過電話，雪雁也打過。

雪雁的留言一貫地簡單明瞭：不在家，我們去湖邊了，找不到你。少凡的留言則是一大串「喂、喂」，表明他在找她。汪彤正準備回電話，電話又打過來了。

吃飯了沒？少凡電話上問。

沒有。汪彤說。

那我過來接你好不好。。

汪彤說好啊。少頃，少凡就到了。汪彤發現他臉色不對，紅紅的，像喝酒。果然話語一出，就像子彈。

你去哪裡了？找了你一下午。

去電腦房了，汪彤說。

然後呢？

汪彤本來想跟他說愛德華的事，可是給他這麼一問，倒像是拷問。（一九）