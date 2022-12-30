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黑社會老賈（四）

張舒涵

老賈氣喘吁吁地跑回家，狠狠抓起牆上的文憑相框，一拳頭砸桑文鶴扔在地上。這四十年自己根本沒活明白啊！還把文憑裱了相框，掛在牆上給人看。這不是告訴人家，自己是個書呆子嘛，真他媽的幼稚！這個社會根本沒人在乎你是哪兒畢業的、有多大學問，大家在乎的只是你這個人好不好惹。要不是無意中發了一回火、當了一次「滾刀肉」，這個職稱還不知道猴年馬月才能評上。人善被人欺、馬善被人騎，這才是顛撲不破的真理啊！

老賈發火的英雄事蹟幾天就傳遍了全校，大家私下都喊他「賈提轄」。老賈去理髮店把不多的頭髮都剃光了，再找個印刷店印了一身的錦團花繡，從此再不提國外的留學經歷。凡是有人問他的學歷，老賈就大喝一聲說：

「我是個農民，哪兒上過學，正經學歷就是個小學沒畢業！」

喝聲豪邁響徹天地，來人非常驚訝。老賈端坐在太師椅上，故意擼一擼袖子，露出滿臂花繡，看著來人疑惑躲閃的眼神，忍不住摸著光頭就是哈哈大笑。這一笑果然有幾分綠林英雄的氣勢，很多不明底細的人，都不敢再去招惹老賈。

老賈很鄙視我們去圖書館讀書，經常冷笑勸我們：「這個世界，凡是能幹成大事的，都不是讀書人。讀書人最多就是給人家當狗腿子。你看看那些將軍、皇帝，有誰是讀過書的。這大學要是真想培養人才，第一個應該拆了的，就是這個圖書館！」

一天老賈正端坐在操場喝茶，突然遠處傳來一陣陣怒罵聲，視覺系童欣的老公又到校園鬧事了。童欣老公在建築工地上當保安，據說在全省散打比賽中拿過名次。（四）

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