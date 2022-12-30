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雪落下（七）

桑文鶴

張鵬走到窗口，雪下得正狂，像要把這灰濛濛的小城埋葬。他閉上眼，再次回到十四歲那年的冬天。

那年冬天以前，張鵬的父母幾乎達成了共識，那就是離婚後沒人想養他這個兒子。他成績不好，老師說他，讓他更煩，捂著鼻子說：老師你好像有口臭。然後就帶著戲謔的笑，看著老師漲紅了的臉。

後來乾脆逃課，整夜、整夜地泡在錄像廳裡，沒錢就去附近的巷子裡堵小學生，早晨帶著一身菸味回家。家裡沒人，他就用脖子上的鑰匙開門。屋子裡亂七八糟，地上還有摔碎的碗。

張鵬知道父母天天打架，張鵬媽說張鵬爸在外面有了人，說聽自己單位同事說，看見他摟著一個長著鳳眼、打扮風騷的女人在逛商場。張鵬爸說張鵬媽捕風捉影，腦子有病，張鵬媽上來就抓花了丈夫的臉。

張鵬懶得去管大人的事。他去廚房裡扒拉幾口剩飯，然後把自己扔進髒兮兮的被窩裡睡覺。

直到那個周六的半夜三點，他花光了身上最後的一塊錢，被錄像廳老闆趕了出來。他突然有點不想回家，就在街上漫無目的地走。下了雪，他正準備躲進路邊的樹下避一避，卻迎面撞上了一個從路邊的巷子裡，慌慌張張跑著出來的女人。那女人他見過，是高中部的一個英語老師，張鵬只記得她姓王。

張鵬說：王老師好。女人嚇了一跳，盯著他看了好久，似乎認出了他。

她臉上的表情在短短的幾秒鐘之內，像是經歷了山呼海嘯般的起伏，最後變成了灰燼一般的平淡。

張鵬記得她似乎還笑了一下，她說：你回家告訴張澤鋒，那個賤女人已經被我殺了。（七）

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