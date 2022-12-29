沒曾想划船無趣，匆匆趕回來。既然湖邊不行，那就去周圍照幾張吧！少凡再打電話過來約汪彤，電話鈴鈴地響，卻沒人接。又打了兩次，還是沒人接。少凡心裡不免氣悶，手裡的電話撥著就打到了雪雁那裡。雪雁一聽去湖邊拍照，立刻答應道：好啊，現在就可以去。

電腦房裡，正碰上愛德華值班。汪彤自從上次拍照掛窗簾，還是第一次看到他。兩個人聊著天，不免有些興奮。窗外的松鼠跳來跳去，汪彤的天馬行空勁兒又上來了。

不知道松鼠肉好不好吃？

好吃啊，愛德華答。

你吃過？

當然了，我們宿舍幾個人弄過個松鼠燒烤。愛德華笑著說。

什麼味？像雞肉，也像牛肉，in between，愛德華答。

哈哈，汪彤笑，四不像味。愛德華也笑了。

天氣好得實在令人坐不住。愛德華說：外邊真好，到我樓下扔飛盤吧。汪彤想想也沒什麼不行，就答應了。

電腦房在汪彤和愛德華的宿舍之間，兩個人散步聊天就到了愛德華宿舍。宿舍外面的草地如茵，幾個人正在打橄欖球。愛德華朝一個奔跑的身影招呼道：查克，怎麼沒去打乒乓球？那叫查克的就嚷道，乒乓球館關了，裝修。

汪彤玩了一會兒飛盤，也提不起勁。愛德華就說，要不看碟吧，我有《最後的莫西干人》。你不是想知道印第安人的故事嗎？這裡面就有那一段歷史。

汪彤知道這電影 有一陣很火，這才出了碟，愛德華就買了。不過好像是鐵漢硬片，廣告上都是硬邦邦的男人帶著憤怒，又是打打鬧鬧的電影吧！

愛德華見狀道：我那兒也有很多童話故事，《美人魚》、《白雪公主》可以選擇。汪彤一聽《白雪公主》，心裡一跳。

汪彤眼睛近視，又沒戴眼鏡，於是斜坐在地毯上，盯著面前不到三尺距離的電視機上的《白雪公主》。（一八）