「一個小時前,市中心聖凱瑟琳大街星巴克 咖啡店附近,發生一起車禍 ,一位行人被撞傷。本台記者將繼續跟蹤事情後續。」

白露聽到聖凱瑟琳大街,又聽到星巴克咖啡店,她的心莫名間有了小小的震顫。會不會是他?

胡思亂想中,白露公文包中的手機 響了起來。「我們是警察,白小姐,一位叫詹姆斯的先生在市中心出車禍,現在人在ICU。昏迷前他說有樣東西是給您的,讓我們務必轉交給您。您方便的時候,可以來警察局找我,我的地址是……」白露覺得身子一軟,手機從耳旁滑落。

「喂,白小姐你在聽嗎?你在聽嗎?」掉在腳下的手機還繼續傳過來對方的問話。白露什麼也說不出來,她再也沒有力氣彎腰去撿拾腳下的手機。

她頭一低,右手的食指碰到了收音機的按鈕,卡本特樂隊的歌曲Yesterday Once More正唱到一半:

Just like before(正如從前一樣)

It’s yesterday once more(彷彿昔日又重來)

Looking back on how it was(回頭看)

in years gone by(歲月如何消逝)

And the good time that I had(這些過去的好時光)

Makes today seem rather sad(使今天顯得令人悲傷)

……just like before(正如從前一樣)

It is yesterday once more(彷彿昔日又重來)……

夜幕已經低沉,白露才勉強打起精神來。她想,三十多年前的謎底可能今生都是一個謎,而且是一個永久的謎了。詹姆斯出車禍,他們公司一定會有人替代他,那個新來的人會不會接著聯繫自己呢?或者我要不要重新聯繫他們呢?白露的耳畔迴盪著老闆多米尼克哈哈的笑聲:「攻下這座堡壘,露,你就是公司最大的功臣!」

賓士車突突地響了起來,白露腳下加了把勁兒。(全文完)