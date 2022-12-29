「一個小時前，市中心聖凱瑟琳大街星巴克 咖啡店附近，發生一起車禍 ，一位行人被撞傷。本台記者將繼續跟蹤事情後續。」

白露聽到聖凱瑟琳大街，又聽到星巴克咖啡店，她的心莫名間有了小小的震顫。會不會是他？

胡思亂想中，白露公文包中的手機 響了起來。「我們是警察，白小姐，一位叫詹姆斯的先生在市中心出車禍，現在人在ICU。昏迷前他說有樣東西是給您的，讓我們務必轉交給您。您方便的時候，可以來警察局找我，我的地址是……」白露覺得身子一軟，手機從耳旁滑落。

「喂，白小姐你在聽嗎？你在聽嗎？」掉在腳下的手機還繼續傳過來對方的問話。白露什麼也說不出來，她再也沒有力氣彎腰去撿拾腳下的手機。

她頭一低，右手的食指碰到了收音機的按鈕，卡本特樂隊的歌曲Yesterday Once More正唱到一半：

Just like before（正如從前一樣）

It’s yesterday once more（彷彿昔日又重來）

Looking back on how it was（回頭看）

in years gone by（歲月如何消逝）

And the good time that I had（這些過去的好時光）

Makes today seem rather sad（使今天顯得令人悲傷）

……just like before（正如從前一樣）

It is yesterday once more（彷彿昔日又重來）……

夜幕已經低沉，白露才勉強打起精神來。她想，三十多年前的謎底可能今生都是一個謎，而且是一個永久的謎了。詹姆斯出車禍，他們公司一定會有人替代他，那個新來的人會不會接著聯繫自己呢？或者我要不要重新聯繫他們呢？白露的耳畔迴盪著老闆多米尼克哈哈的笑聲：「攻下這座堡壘，露，你就是公司最大的功臣！」

賓士車突突地響了起來，白露腳下加了把勁兒。（全文完）