薛慧瑩／圖

老賈胸中一腔熱血翻滾，腦子一熱，雄赳赳、氣昂昂闖進評委辦公室。評委們被這名莽漢嚇了一跳，揮手讓老賈先出去等著。

老賈瞪起牛眼，從布兜裡掏出一個西瓜來，對評委們揮揮手說：「各位，今天我老賈請大家吃西瓜了！」

馬上就有人傳出「嗤嗤」的冷笑聲。西瓜，評職稱就送個西瓜當禮物，怪不得他到現在還是個講師。雖說時令不對，可這西瓜最多也就是幾十塊錢吧！

有評委不耐煩地揮揮手，說：「請這位同志 嚴肅一點，我們正在很嚴肅地做很嚴肅的工作！」

老賈置若罔聞，把西瓜按在桌面上，掄起蒲扇一般的大手，「啪」的一聲把西瓜拍得四分五裂。老賈拿起一塊西瓜，連汁帶水端到評委面前，問道：

「這西瓜紅不紅？」

評委們牙齒打抖，一個人探頭看了看，勉強說：「紅。」

老賈冷笑：「你們知道是紅的就行！」

老賈轉身走到講台上，拿出資料，開始一條條給評委們看自己的成績，看一條痛罵一頓評委，跳著腳質問為什麼這麼多年，條件不如自己的都上了職稱！自己要去教育部 打官司，要把這些資料捅到媒體上，向全社會揭穿這幾個評委的虛偽嘴臉。

評委們被凶神惡煞的老賈嚇破了膽，一句話也不敢說，蜷縮在椅子上瑟瑟發抖。等到院長聞訊趕來，老賈已經撕碎了所有的申報資料，揚長而去。

出門後秋風一吹，老賈頓時清醒了很多。回到家再看看家徒四壁的破房子，老賈渾身都涼了，淚珠「吧搭吧搭」掉下來，老老實實告訴老婆這次職稱又吹了。老婆冷笑著諷刺老賈，沒金剛鑽別攬瓷器活，不能倒拔垂楊柳，裝什麼魯智深，這下徹底玩砸了吧！老賈像罪人一般塌著肩膀坐在沙發裡，眼圈潮紅一言不發，心中對老婆、女兒無比愧疚。

等老婆、孩子都睡了，老賈開了瓶二鍋頭，也不開燈，就坐在夜裡，一個人喝得暈暈乎乎。電話鈴響了，是院長打來的。老賈冷笑一聲，似乎能看到電話那頭院長氣急敗壞的嘴臉。老賈索性關了手機。沒想到不一會兒，院長在門外「咚咚」砸門，焦急地扯著嗓子喊：

「賈老師、賈老師，你可還好？」

砸了會兒門，老賈看院長絲毫沒有放棄的意思，只好打開門讓他進來。院長偷眼觀看，屋裡並沒有利器和繩索，不像是自殺的現場，頓時心中稍安。

老賈自顧自地喝酒，院長訕訕地坐下來，埋怨老賈不該亂發脾氣，凡事要理性對待。老賈臉色頓時難看起來，質問院長：

「合著你們打完我的臉，我還要把屁股再湊上去給你們踢？」

院長臉色變了變就想發火，看到老賈臉色暴怒，緊忙壓下火氣，嗔怪地推了一把老賈的肩膀，嬌嗔道：「粗俗！常春藤 的藝術博士，怎麼恁的粗俗！賈老師，你的情緒我是理解的，我是完全理解的！畢竟是老同志，畢竟為學院做了這麼多年貢獻，想要一個高級職稱，想從一個更高的層面為學院做貢獻，這是應該的，更是合情合理的！但是，賈老師，你犯了一個嚴重的錯誤，不相信我、不相信學院、不相信組織！」

老賈「呸」的一聲，把嘴裡的酒吐出來。院長湊近老賈低聲說：「其實今天評職稱前，我們領導內部已經通了個氣，決定要發展你了。可你來這麼一齣，到手的鴨子不就飛了……」

院長偷眼看著老賈，燈光昏暗看不出臉色，但清清楚楚聽到老賈哼了一聲，顯然是根本不信。院長佯怒道：

「你拉完屎痛快了走了！我可是為你擦了半天的屁股！」

老賈挪了挪身子，嫌棄地斜著眼看他。院長冷著臉起身告辭，說：「等職稱結果出來了，你老賈就知道我高某人是不是真心對你好！」

沒多久教委下了文件，老賈果然上了副教授。大家的掌聲好像晴天一聲霹靂，把老賈劈開了竅。（三）