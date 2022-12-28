雪雁道：這一陣是天天鼓弄他的馬自達，又是換座、又是塗漆。他媽媽要來了，要帶著他媽媽到處兜風，總不能太破了。

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這一天，少凡打電話來約汪彤說，周末了，要不要去湖邊看看。那裡有個公園，旁邊的強森湖遠近聞名，可以看風景、餵鴨子、划船。

汪彤正在做一個project，做了一半，卡在那裡。出去散散心也行，她答應道。湖挺大，一碧萬頃。幾隻棕色的加拿大 雁在旁邊遛遛達達旁如無人，尾部白色的羽毛讓牠們看起來很乾淨又富態。

少凡說，照幾張照片吧。一隻大雁正在昏昏欲睡，頭埋在翅膀下面做單雞獨立狀。汪彤看了實在好玩，就蹲在大雁旁邊留影。

少凡端著照相機，看她像老僧入定，不吭不響待在那裡，就說：走，別盯著了，帶你去划船。船像魚一排一排地等在岸邊。這船是小舢舨，一人一塊板，只夠坐下，還要輕功，不敢大動作。坐到上面手扶大櫓，還要做艄公。

汪彤坐上去，船身搖搖晃晃，水天連一，立馬感覺暈暈乎乎，連喘氣都不敢大聲了，哪還敢輕舉妄動。

少凡就說：別害怕掉進去，我會救你的。

汪彤聽了心裡更驚，不會游泳 的人最怕別人說掉進去，電影 裡的鏡頭都是誰誰落水，從此杳無蹤跡了。少凡見她嚇得臉色都變了，心裡不免失意，船也划得沒勁兒了，兩個人匆匆上岸。

少凡忍不住說：那麼怕水啊，真掉進去，我還能不救你嗎？

汪彤笑笑，心想，豆精舉得起大豆嗎？還不兩個一起變豆泥。

兩個人各懷了心事回到家。汪彤回到家，project還是老樣子做不出來，想想乾脆去電腦房吧！省著待在家裡，東想西想，啥也做不成空費心思。少凡因為是新買的照相機，原準備多照幾張照片寄回家。（一七）