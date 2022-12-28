白露需要時間捋一捋，這轉瞬間將往事翻上心頭的短暫相遇。

「詹姆斯、周立；周立、詹姆斯」，這兩個表面上看起來風馬牛不相及的名字，怎麼就是同一個人。這個當年自己恨不得一刀砍死他的負心漢在三十年後，竟然主動送上門來。他來見自己是想和自己做生意，還是來跟自己解釋當年的隱情？白露坐在車裡左思右想，也沒有辦法得出讓自己認可的答案。

白露還是忍不住給星巴克 打了個電話，她想問問詹姆斯走沒走。不，是周立走沒走。電話接通後，她聽到了店裡面點餐人說話的聲音，她說了句「你好」後，就掛上了電話，她知道此刻店裡已經正常對外營業。白露再也無心工作下去，埋在心底的恨與怨，那刻骨銘心的痛如熾熱的岩漿一樣，從記憶翻滾出來。

白露離開公司，開車去了聖勞倫斯河邊，滔滔的河水咆哮著，一波推著一波向遠方沖去。站在河邊，心緒煩雜的她不知道是否還應該和周立聯繫下去。銷售業績是此時做為銷售經理的她最渴望得到的東西，而詹姆斯正是公司老闆多米尼克一直期待可以合作的客戶。可是她面對的卻是三十五年前莫名拋棄自己的初戀，而且時至今日，白露也不明白被拋棄的原因。

給他一個機會，聽聽他如何解釋嗎？還是永遠叫這個未解謎團爛到肚子裡？白露看著天上翱翔的海鷗、看著遠處河面上隨波逐流的野鴨，她開始羨慕起小生靈們可以自由自在的生活，哪裡像人類有著這樣或者那樣的煩惱？

河邊風突然大了起來，白露竟然覺得有些寒涼。她回到車裡，打開車載收音機。移民 此地以來，為了提高自己的英語聽力，白露早已經養成了有空的時候聽收音機的習慣。（一四）